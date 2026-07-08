Organizaciones civiles piden Política contra el alcohol tras Mundial 2026; ley seca no funcionó

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Los festejos del Mundial 2026 en México reavivaron el llamado de organizaciones civiles para implementar una Política Nacional y Fiscal contra el Alcohol, luego de que, de acuerdo con información oficial citada por los colectivos, se registraran al menos cinco muertes, además de incidentes viales y casos de violencia de género relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

Las organizaciones señalaron que las medidas aplicadas durante los festejos, como la ley seca en una alcaldía, no fueron suficientes para prevenir estos hechos, por lo que insistieron en la necesidad de una estrategia nacional enfocada en regular la disponibilidad y la publicidad del alcohol.

Yahaira Ochoa, de Salud Justa, afirmó que las muertes ocurridas durante los festejos del Mundial 2026, así como los siniestros viales y la violencia de género, evidencian la necesidad urgente de contar con una Política Nacional contra el Alcohol.

Por su parte, Luis Alonso Robledo, de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), consideró que la ley seca aplicada de forma aislada y de manera exprés en una sola alcaldía no funcionó, ya que apelaba únicamente a la responsabilidad de la ciudadanía.

Las organizaciones también exigieron restringir la publicidad de bebidas alcohólicas y regular su disponibilidad para disminuir el consumo nocivo y prevenir nuevas tragedias durante eventos masivos.

Consumo de alcohol preocupa por inicio a menor edad

Diana Álvarez, de Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud, advirtió que normalizar el consumo excesivo de alcohol en eventos masivos expone a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a dinámicas de violencia e inestabilidad.

En tanto, Yahaira Ochoa señaló que, de acuerdo con la ENCODAT, la edad de inicio en el consumo de alcohol disminuyó de 13.8 a 13.2 años, pese a que se trata de menores de edad.

También es importante considerar el papel del entorno familiar, ya que el hábito de consumir alcohol muchas veces comienza desde el núcleo familiar.

Las organizaciones reiteraron su llamado para que las autoridades impulsen una Política Nacional y Fiscal contra el Alcohol con el objetivo de reducir los riesgos asociados al consumo nocivo y prevenir más incidentes en eventos de alta concentración de personas.

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