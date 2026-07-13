¿El bicarbonato de sodio sirve para la acidez? Esto dicen especialistas

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Usa así el bicarbonato de sodio Foto: Shutterstock

El bicarbonato de sodio puede aliviar de forma rápida la acidez estomacal de acuerdo con especialistas de Banner Health asociación estadounidense enfocada en temas de salud.

Lo anterior debido a que neutraliza el ácido presente en el estómago, dicho remedio casero puede disminuir la sensación de ardor en el pecho o la garganta en cuestión de minutos, aunque su efecto es temporal y no resuelve la causa del problema.

¿Es seguro tomar bicarbonato para el reflujo?

Foto de archivo: Shutterstock

Rose Macalister, enfermera especializada en medicina interna de Banner Health, explicó que el bicarbonato únicamente trata los síntomas del reflujo ácido y no la enfermedad que lo provoca.

Los especialistas señalan que el bicarbonato puede ser seguro para algunas personas si se utiliza de manera ocasional y en la dosis adecuada. Sin embargo, su alto contenido de sodio hace que no sea recomendable para todos.

Media cucharadita de bicarbonato contiene alrededor de 600 miligramos de sodio, aproximadamente el 25 % de la cantidad diaria recomendada, por lo que podría representar un riesgo para personas con hipertensión, enfermedades del corazón, problemas renales o que siguen una dieta baja en sodio.

Además, el uso frecuente puede provocar:

Aumento de la presión arterial

Alteraciones en los niveles de electrolitos

Gases, eructos e inflamación abdominal

¿Cuánto bicarbonato de sodio se puede tomar?

Según Banner Health, cuando se utiliza para aliviar una indigestión ocasional, la cantidad recomendada es media cucharadita disuelta en un cuarto de taza de agua una sola vez al día.

Los especialistas enfatizan que no debe consumirse de forma habitual ni durante periodos prolongados sin supervisión médica.

Una acidez frecuente podría ser un signo de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), por lo que es importante acudir con un profesional de la salud si los síntomas aparecen varias veces por semana o no mejoran.

También recomiendan buscar atención médica inmediata si se presenta alguno de estos síntomas:

Dificultad para tragar

Dolor intenso en el pecho

Vómitos persistentes

Heces negras

Pérdida de peso sin causa aparente

¿Cómo prevenir la acidez a largo plazo?

Los especialistas de Banner Health indican que algunos cambios en los hábitos pueden ayudar a disminuir la acidez de forma más efectiva que los remedios caseros:

Consumir porciones más pequeñas

Evitar alimentos picantes, ácidos y bebidas carbonatadas si desencadenan molestias

Permanecer sentado o de pie durante algunas horas después de comer

Mantener un peso saludable

Si las molestias persisten, lo recomendable es acudir con un médico para recibir un diagnóstico y el tratamiento adecuado, ya que el bicarbonato solo ofrece un alivio temporal y no sustituye la atención médica.

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