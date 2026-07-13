Especialistas del IMSS reconstruyen rostro de un joven tras 25 años de afecciones congénitas

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Antes y después de las intervenciones. Crédito: IMSS

Un paciente llamado Ángel Abraham pudo recuperar recuperó la respiración y masticación luego de someterse a una reconstrucción facial integral, que realizaron especialistas del Seguro Social en Nuevo León, informo el IMSS.

Según el instituto, Ángel Abraham superó 25 años de dificultades físicas y sociales derivadas de una severa malformación congénita.

“Fue algo traumático, eran muchos comentarios negativos, discriminación, rechazo social, comentarios hirientes de todo tipo y eso nunca se olvida”, relató el joven.

Ángel Abraham recuperó la respiración y masticación por una reconstrucción facial.

El paciente, de 29 años, recuperó funciones esenciales como la respiración y la masticación, lo que le permitió mejorar significativamente su calidad de vida.

“Los médicos, todos los que estuvieron son una bendición en mi vida”. Ángel Abraham, paciente

Ángel Abraham nació con una alteración en el desarrollo de los huesos faciales que impedía el crecimiento adecuado del tercio medio del rostro, mientras que su mandíbula presentaba un crecimiento excesivo y una desviación lateral. A esta condición se sumaron las secuelas de una fractura nasal sufrida durante la infancia, lo que comprometía su respiración y funcionalidad bucal.

De acuerdo con el IMSS, Ángel Abraham enfrentó gran parte de su vida discriminación, rechazo social y afectaciones emocionales por su apariencia física. Tras ser atendido en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 20 en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue referido a la UMAE No. 21 de Monterrey, donde recibió atención por parte de un equipo multidisciplinario encabezado por la doctora Liliana Gómez Rodríguez, especialista en Cirugía Maxilofacial.

“Mediante estudios clínicos, tomografías, fotografías, registros de mordida y modelos tridimensionales impresos en 3D, los especialistas diseñaron un plan quirúrgico dividido en tres etapas”. IMSS

¿Cómo fue la reconstrucción facial integral a la que se sometió Ángel Abraham?

La primera cirugía consistió en el avance de aproximadamente un centímetro del tercio medio facial mediante osteotomías de alta precisión realizadas con tecnología ultrasónica.

En una segunda intervención se corrigió la posición de la mandíbula para mejorar la mordida y la alineación dental, y se complementó el procedimiento con injertos de grasa autóloga para recuperar volumen y simetría facial.

Finalmente, se hizo la reconstrucción nasal mediante una rinoplastia con injerto de cartílago costal del paciente, además de realizar ajustes estéticos para perfeccionar el contorno facial.

Abraham con el equipo de especialistas del IMSS.

Estos procedimientos fueron realizados por los cirujanos maxilofaciales, doctora Liliana Gómez Rodríguez y doctor Gustavo Pacheco Rubio; y el especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva, doctor Edgar García Álvarez.