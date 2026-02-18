¿El dolor de espalda podría dar problemas de sueño en los próximos años?

GENERANDO AUDIO...

Mayores de 65 años resienten problemas de dolor de espalda. Foto: Getty Images

El dolor de espalda en adultos mayores de 65 años podría ser una señal de futuros problemas de sueño nocturno, según un estudio estadounidense con colaboración de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania publicado en la revista científica Innovation and Aging.

La investigación analizó la relación entre dolor de espalda y calidad del descanso en hombres mayores, utilizando datos del Estudio de Fracturas Osteoporóticas en Hombres. La muestra incluyó a mil 55 participantes que completaron dos visitas clínicas especializadas en evaluación del sueño.

Resultados del estudio sobre dolor de espalda y sueño

Los informes reflejaron que los hombres con dolor de espalda frecuente, severo o limitante de la actividad presentaron mayor insatisfacción con el descanso, menor estado de alerta diurna, sincronización subóptima, ineficiencia y menor duración del sueño.

Los participantes fueron monitoreados cada cuatro meses durante seis años. Los modelos estadísticos aplicados permitieron estimar asociaciones bidireccionales entre el dolor de espalda y los problemas de sueño.

Los resultados mostraron que quienes padecían cualquier tipo de dolor de espalda que limitara su actividad tenían entre 12% y 25% más probabilidades de desarrollar problemas de sueño seis años después.

Los autores señalaron que intervenir de manera temprana en el dolor de espalda en adultos mayores podría contribuir a disminuir alteraciones del sueño, aunque indicaron que se requiere mayor investigación para comprender los mecanismos involucrados.

Dolor de espalda y discapacidad, un reto global

Aproximadamente 40% de los adultos mayores de 18 años reportan haber experimentado dolor de espalda en los últimos tres meses, y su prevalencia aumenta con la edad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los casos relacionados con dolor lumbar y trastornos asociados podrían superar los 843 millones en 2050, impulsados por el envejecimiento poblacional.

Según la OMS, el dolor de espalda es la principal causa de discapacidad en el mundo y la afección para la que más personas podrían beneficiarse de rehabilitación. Puede presentarse a cualquier edad, aunque el mayor número de casos se registra entre los 50 y 55 años.

El estudio también documentó que los participantes reportaron alteraciones en el horario de sueño nocturno, baja satisfacción con la calidad del descanso y dificultades para mantenerse despiertos y concentrados durante el día.

¿Por qué el dolor de espalda afecta el sueño?

La investigación plantea dos posibles explicaciones. La primera señala que el dolor de espalda dificulta encontrar una posición cómoda para descansar. La segunda apunta a que otras molestias asociadas pueden incrementar la incomodidad y afectar la continuidad del sueño.

Los especialistas subrayan que el manejo eficaz del dolor de espalda en adultos mayores podría ser clave para preservar la calidad del sueño y prevenir un deterioro funcional más amplio.

El análisis se centró únicamente en hombres, por lo que aún falta evaluar si la misma relación entre dolor de espalda y problemas de sueño se presenta en mujeres.

