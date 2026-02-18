UAM activa plan contra sarampión ante incremento de casos en México; ¿en qué consiste?

GENERANDO AUDIO...

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) activó un plan integral de respuesta frente al brote de sarampión en México, con el objetivo de proteger a su comunidad mediante acciones focalizadas y coordinadas con autoridades sanitarias.

De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México, hasta el 16 de febrero se reportaban 9 mil 850 casos confirmados de sarampión en el periodo de 2025 a 2026.

Ante este escenario, la institución definió una estrategia de micro-contención que prioriza intervenciones puntuales sobre cierres generalizados.

Protocolo de la UAM ante casos de sarampión

El protocolo universitario inicia cuando el servicio médico detecta un caso probable de sarampión. Se realiza valoración clínica, aislamiento preventivo, verificación del antecedente de vacunación y entrevista epidemiológica para identificar contactos directos e indirectos.

Posteriormente, se notifica a las autoridades de la Unidad, a Rectoría General y a la jurisdicción sanitaria correspondiente para activar la respuesta territorial ante el brote de sarampión.

Si se confirma un contagio en un salón, laboratorio o área común, el grupo involucrado migra a modalidad virtual durante 14 días, periodo máximo de incubación del sarampión.

Las personas que tuvieron contacto deberán monitorear su temperatura dos veces al día, usar cubrebocas y evitar eventos masivos.

Como parte del cerco sanitario, se implementa el bloqueo vacunal en anillo, conforme al modelo de la Secretaría de Salud. Esta medida contempla la inmunización prioritaria de personas sin esquema completo y se extiende hasta tres espacios contiguos al sitio del contagio. Para que sea efectiva, la vacuna contra el sarampión debe aplicarse dentro de las primeras 72 horas.

También, se establecen medidas de protección para personas en condición de vulnerabilidad, como quienes presentan inmunosupresión o embarazo confirmado.

Síntomas del sarampión y campaña de vacunación

Conforme a la Secretaría de Salud, el sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria inmediata. Los síntomas incluyen fiebre superior a 39 grados, malestar general, cefalea, dolor abdominal, conjuntivitis, congestión nasal, tos seca, manchas de Koplik en la mucosa bucal y un exantema rojizo que se extiende de la cabeza al resto del cuerpo.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2025 señala que poco más del 82% de la población infantil entre 0 y 10 años cuenta con cobertura de vacunación. Sin embargo, el rango disminuye a alrededor del 60% en personas de 16 a 20 años y a 47% en el grupo de 26 a 30 años.

En la llamada “Casa abierta al tiempo”, lema de la UAM, se estima que una proporción importante del alumnado podría no contar con protección suficiente frente al sarampión, por lo que la estrategia central es fortalecer la inmunización.

Autoridades federales informaron que, con 28 millones de dosis disponibles, en entidades prioritarias como la Ciudad de México se vacunará a personas de 13 a 49 años que no cuenten con esquema completo contra el sarampión. La campaña iniciará el próximo lunes 23 de febrero en centros de atención sanitaria habilitados.

Para ubicar los puntos de vacunación, la población puede consultar el portal oficial o llamar al 079 para recibir orientación.

