México tardaría 2 años en vencer al sarampión, señala especialista

Las autoridades ampliaron puntos y horarios de vacunación. Foto: UnoTV

En un país que logró controlar enfermedades, hoy, una palabra vuelve a encender las alertas: sarampión. Se trata de un viejo conocido que regresó cuando bajamos la guardia.

“En 1996, México se declaró libre de sarampión y a partir de entonces, en el año 2020 y 2021, que simultáneamente estábamos viviendo la pandemia, también hubo una modificación en el esquema de vacunación. Entonces, estos dos factores, aunados al miedo de las personas por acudir a las unidades médicas, hicieron que desatendiéramos tanto el personal de salud como la comunidad la indicación de vacunar.” Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud de Nuevo León

Algunos expertos atribuyen el problema a la pandemia de COVID-19; para otros, el coronavirus es tan solo la punta del iceberg.

“En 2019 no hubo vacunas para no echarle toda la culpa a la pandemia. (…) Estuvimos encerrados en casa; muchos no salían. Y ahí se puede entender que ese año hubiera disminuido, pero ya fueron dos años en los cuales no se aplicó la vacuna. Y luego ya vinieron los siguientes cuatro años, del 2023 al 2025, el Gobierno federal, habiéndole aprobado el Congreso un poquito más de 62 mil millones de pesos para comprar vacuna en esos cinco años, el Gobierno solamente gastó el 29%, sólo tres pesos de cada 10 gastó en vacunas.” Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Academia Nacional de Medicina

El especialista agregó que la situación también se debe al cambio de mecanismo de adquisición de vacunas durante la administración de López Obrador.

“El presidente López Obrador primero cambió el mecanismo de adquisición de medicamentos. (…) Los biológicos, las vacunas son medicamentos. Y cuando falló, cuando falló Hacienda, cuando falló el Insabi, cuando falló Birmex, (…) se vio afectada la adquisición de vacunas. Entonces, no hubo vacunas.” Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Academia Nacional de Medicina

Sarampión, uno de los virus más contagiosos del mundo

El sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo, como explica Michel Martínez, de la Unidad de Vigilancia Tecsalud.

“Debido a esta tasa de transmisión es que hoy en día se recomienda lograr una cobertura vacunal arriba del 95%, lo cual implica todo un reto hoy en día.” Michel Martínez, Unidad de Vigilancia Tecsalud

La pregunta es: ¿estamos lo suficientemente preparados para evitar un brote generalizado?

“En el último mes y medio, tenemos el 20% de todos los casos, cuando hay más de 4 mil casos en estudio todavía para ver si es sarampión o no. Pues, claramente estamos en una epidemia y lo que está haciendo el Gobierno federal es lo correcto, es decir, debió haberlo hecho en enero de hace un año.” Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Academia Nacional de Medicina

Controlar sarampión en México puede tardar hasta 2 años

Los especialistas aseguran que, ante la escasa vacunación, controlar el brote de sarampión llevará tiempo.

“Yo calculo que nos puede llevar uno o dos años, si hacemos una campaña intensiva. Volver a instalar tres o cuatro semanas nacionales de vacunación y que el sector educativo verifique que todos los estudiantes de kínder, primaria, secundaria, preparatoria, que tengamos el paquete completo de vacunas.” Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Academia Nacional de Medicina

Medidas contra el sarampión en México

Sin embargo, ante la situación del sarampión en México, los primeros pasos ya se están dando.

“Se decidió acercar el insumo con estos puestos semifijos o móviles, tenemos 15 (…) este tiene un horario extendido de 9:00 de la mañana a 11:00 de la noche; estamos aquí en Paseo de la Reforma, en la Explanada del Zócalo, Bellas Artes. Estamos en varios metros: Pino Suárez, Lagunilla, Garibaldi, mercados como Martínez de la Torre.” Leonardo Cortés, coordinador Médico Regional Cuauhtémoc

Pero las vacunas no son suficientes, como mencionan algunas personas que han asistido a los puntos para recibir una dosis.

“Ahorita, nos acaban de decir que son 350 dosis las que tienen disponibles; yo soy el 295, serían 55 más y se terminan y no sabemos si habrá más dosis. (…) Llegué aquí a las 10:00, llevo como una hora de espera y, pues, aquí seguimos, ya casi llegamos, pero lo que nos estaban comentando es que solo hay una enfermera. Entonces, en pleno centro de la Ciudad de México, el Gobierno debe ponerse un poco más las pilas y ser conscientes de que somos muchos.” Rolando, sondeo

Sin el equipo adecuado para mantener las vacunas, entre los 2° C y 8° C, se deben hacer pausas para resurtir las dosis.

“Por temas de logística, movilizamos en esos termos esas 300 dosis; no es el volumen total, vamos resurtiendo.” Leonardo Cortés, coordinador Médico Regional Cuauhtémoc

Otro desafío es la disponibilidad. “Resido en el Estado de México, en Toluca y en Metepec se están acabando las dosis y en los puntos solo llegan 100 vacunas”, como explicó Maciel, una de las personas que acudió a vacunarse.

El reloj juega en contra, pues el Mundial inicia en menos de cuatro meses, por lo que la inmunización es necesaria para que México vuelva a ser un país libre de sarampión, sobre todo de cara a la justa deportiva mundialista.

