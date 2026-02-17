¿No encuentras tu cartilla de vacunación? Así puedes recuperarla en línea y presencial

GENERANDO AUDIO...

México a traviesa un brote de sarampión desde 2025, por lo que autoridades han exhortado a la población a acudir a vacunarse. Sin embargo, en redes sociales han aumentado las dudas sobre cómo recuperar o reponer la Cartilla Nacional de Vacunación.

Para obtener una reposición se puede acudir de manera presencial a una unidad de salud; también existe la opción de consulta en línea, aunque en los últimos días usuarios han reportado intermitencias en el sistema digital.

La cartilla es el registro oficial donde se registran las dosis aplicadas, incluida la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis

¿Cómo recuperar la cartilla de vacunación en línea?

Captura de pantalla

El trámite digital se realiza a través del portal del Instituto Mexicano del Seguro Social o mediante la aplicación IMSS Digital.

Una vez dentro del portal deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web del IMSS o abrir la app IMSS Digital Seleccionar la opción de reimpresión de Cartilla Nacional de Salud Capturar tu CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico vigente Completar el captcha de seguridad Descargar el archivo en formato PDF desde el enlace enviado a tu correo

Una vez descargada, puedes imprimirla y acudir a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) para solicitar el formato físico.

Ahora bien, en los últimos días, usuarios han reportado que el enlace de recuperación no carga correctamente, marca error o no permite avanzar después de ingresar los datos.

Captura de pantalla

Para corroborar dicha información, el equipo de UnoTV intentó realizar el trámite desde cinco dispositivos distintos (con cinco personas diferentes y datos correctos), pero sólo en un caso fue posible completar la descarga del documento.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si se trata de una caída general del sistema o de una intermitencia temporal.

¿Qué hacer si no puedes recuperar mi cartilla de vacunación en línea?

Si el sistema continúa fallando, la alternativa es acudir directamente a tu Unidad de Medicina Familiar. Para ello se recomienda llevar:

Identificación oficial

CURP

Número de Seguridad Social

En caso de menores, acta de nacimiento y documentos del tutor

La reposición es gratuita

Cabe destacar que para vacunarse no es necesario llevar este documento; pues aun sin la cartilla física, las personas pueden acudir a vacunarse si no están seguras de su esquema. Sin embargo, contar con el documento facilita el registro y seguimiento de las dosis aplicadas.

