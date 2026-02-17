¿En qué año naciste? IPN te explica si debes vacunarte contra el sarampión y dónde

GENERANDO AUDIO...

Mujer acude a vacunarse, Febrero 11, 2026. Foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) difundió una serie de gráficos para indicar, según el año de nacimiento, quiénes deben vacunarse contra el sarampión y quiénes no, con motivo al brote de sarampión que comenzó en México desde 2025.

Actualmente, el país acumula 3 mil 418 casos confirmados en lo que va de este 2026, según el informe de la Secretaría de Salud, con corte al 16 de febrero. Además suma 31 muertes acumuladas, de las cuales, cuatro ocurrieron en lo que va de 2026:

Tlaxcala – 1

Jalisco – 1

– 1 Michoacán – 1

Durango – 1

– 1

Los que nacieron antes de 1973

El IPN señaló que las personas que nacieron antes de 1973 y les dio sarampión, ya cuentan con protección y no necesitan vacuna.

Incluso si no recuerdan haberlo padecido, probablemente ya tienen inmunidad natural, ya que en esa época el virus circulaba ampliamente y la mayoría de las personas estuvo expuesta.

En estos casos, la recomendación general es que no se requiere vacunación adicional, salvo indicación médica específica.

Para los que nacieron entre 1974 y 1989

Para este grupo, el esquema parte de una pregunta: “¿Te dio sarampión?”. Si la respuesta es sí, no necesitas vacuna porque ya tienes protección.

Si no lo padeciste, la siguiente pregunta es: “¿Te vacunaron?”. Si sí se aplicó la vacuna, tampoco se requiere poner el refuerzo. Pero si la persona no sabe o no tiene certeza de su antecedente vacunal, la recomendación es acudir al personal de salud para recibir la vacuna contra el sarampión.

El IPN recordó que la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) es segura y gratuita.

Los que nacieron entre 1990 y 2006

En este grupo, el IPN advirtió que si alguien cree haber tenido sarampión, probablemente no lo fue, debido a la baja circulación del virus durante ese periodo.

“La clave es verificar si cuentas con dos dosis de vacuna contra el sarampión”, destacó. Y agregó:

“Si tienes ambas dosis, no necesitas vacunarte. Si no las tienes o no sabes, la recomendación es aplicarte la vacuna”. IPN

La Asociación Mexicana de Vacunología advirtió que el sarampión no solo es fiebre y ronchas, ya que puede llevar a la hospitalización y hasta la muerte del paciente, así como dejar secuelas graves como sordera permanente. Por lo que especialistas han enfatizado que la vacunación es la mejor forma de prevenir la enfermedad.

¿Cómo localizar dónde vacunarse contra el sarampión?

El Gobierno de México habilitó un enlace donde la población puede consultar las sedes disponibles para la vacunación contra el sarampión.

Captura: Gobierno de México

Al ingresar, se despliega un mapa de la República Mexicana con puntos guindas que contienen números en su interior. Al acercar el cursor o usar un dispositivo móvil, los usuarios pueden visualizar:

Cantidad de centros disponibles

Direcciones específicas

Horarios de servicio

Tipo de vacuna disponible

Captura: Gobierno de México

Además, los interesados pueden comunicarse a la Línea de información de vacunas al 079, donde recibirán orientación sobre la unidad de salud más cercana para aplicarse las vacunas del Programa de Vacunación Universal.

