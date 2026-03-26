¿El vinagre de manzana ayuda a bajar de peso y bajar los niveles de azúcar en la sangre?

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¿En verdad deberías consumir vinagre de manzana directo? | Foto: Getty Images

Cristina Burgos, dietista-nutricionista de la Academia Española de Nutrición y Dietética (AEND), asegura que el vinagre de manzana tiene múltiples beneficios para la salud que no han sido comprobados por la ciencia, entre ellos, su supuesta capacidad para ayudar a bajar de peso o reducir los niveles de azúcar en la sangre.

Entre sus supuestos beneficios se encuentran sus propiedades antiinflamatorias por contenido en antioxidantes; sin embargo, dicho aspecto no ha sido corroborado por la ciencia.

Asimismo, es debatible la capacidad de este tipo de vinagre para favorecer la digestión por sus enzimas digestivas. “En realidad, una persona sana segrega suficiente ácido en el estómago para la digestión normal de los alimentos”, precisó.

¿Mito o realidad? El vinagre de manzana ayuda a perder peso

Cristina Burgos destacó en un artículo de la AEND, revisado por última vez en 2025, que existe la creencia de que el vinagre de manzana ayuda a adelgazar y perder de peso; sin embargo, no tiene sustento científico.

“No hay evidencias científicas suficientes para afirmar que su consumo sirva para perder peso a largo plazo y de forma estable”. Cristina Burgos, Academia Española de Nutrición y Dietética

En este sentido desmintió que sea posible deshacerse de los kilos de más tomando tragos de vinagre de manzana por la mañana, a lo que atribuyó como un mito de las dietas milagro.

¿Es verdad que reduce al azúcar en sangre?

Además de sus infundados efectos sobre el peso, el consumo de vinagre de manzana se asocia con una disminución de los niveles de azúcar en sangre, según la experta española.

Desde su perspectiva, dicha capacidad, esto todavía no está demostrado por estudios rigurosos. “Aún se necesitan más estudios científicos que avalen tal información”, apuntó Burgos.

Una investigación de 2021, publicada en BMC Complementary Medicine and Therapies, concluyó que “tratándose de un alimento seguro podría llegar a tratarse como alimento funcional y terapia adyuvante en el tratamiento de alteraciones metabólicas“.

En dicho estudio, los investigadores concluyeron que es preciso realizar más estudios para poder determinar con claridad los posibles efectos beneficiosos sobre marcadores glucémicos y perfiles lipídicos.

El vinagre de manzana no es malo, pero se debe evitar los excesos

El vinagre de manzana “es un excelente condimento alimentario para salsas y aderezos, que se ha de utilizar siempre con moderación”, de acuerdo con Cristina Burgos.

El consumo de dicho ingrediente de cocina no debe ir más allá de su uso como condimento, según la experta, quien precisó que si se toma en exceso a largo plazo, es posible la exposición a riesgos no deseados para la salud.

Entre esos riesgos advirtió que “un consumo por encima de lo recomendable puede derivar en problemas gástricos, como acidez y dolores gástricos o nauseas“.

Además, Burgos citó a varios estudios señalando que el consumo de vinagre de manzana en exceso podría llegar a disminuir los niveles de potasio en sangre, teniendo posibles efectos negativos sobre las personas que ya padecen hipopotasemia, así como podría tener efectos negativos en el desarrollo de osteoporosis.

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