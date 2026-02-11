Primera víctima de sarampión en CDMX era una bebé, cuáles alcaldías registran más casos

GENERANDO AUDIO...

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman, confirmó en entrevista con “A las Nueve en Uno” el fallecimiento de una bebé por sarampión en 2025, pero explicó por qué se confirmó hasta febrero de este año. Además, identificó las alcaldías que concentran el mayor número de contagios en la Ciudad de México.

Sobre la bebé, la funcionaria explicó que esta primera muerte por sarampión en CDMX, se trata de una bebé que murió el 30 de diciembre, pero fue hasta esta semana que la Dirección General de Epidemiología y un comité de expertos clasificaron el caso oficialmente como sarampión tras un análisis exhaustivo.

El diagnóstico inicial en hospital fue negativo, pero la sospecha basada en la situación epidemiológica llevó a hacer una prueba PCR posterior que dio positivo. El caso se dio a conocer públicamente una vez concluido el análisis del comité.

Alcaldías con más casos de sarampión en CDMX

Gassman detalló que las alcaldías con mayor número de contagios y mayores esfuerzos sanitarios son:

Álvaro Obregón

Gustavo A. Madero

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

En estas zonas se reforzaron los cercos epidemiológicos y se realizan barridos vacunales, brigadas que recorren colonias para checar cartillas de vacunación y aplicar dosis pendientes.

Y destacó que el objetivo es cortar la transmisión rápidamente y frenar la propagación, pues la capital enfrenta un contexto de brote similar al que está ocurriendo en todo el país y la región.

Además, la autoridad sanitaria mantiene vigilancia permanente y ha llamado a estar atentos a síntomas y a completar los esquemas de vacunación.

Refuerzan vacunación en 21 puntos de toda la ciudad

Para enfrentar esta etapa del brote, la Secretaría de Salud capitalina instaló 21 módulos de vacunación en distintos puntos de la Ciudad de México, con horarios extendidos incluso por la noche.

Gassman reconoció que inicialmente hubo algunos problemas logísticos con la instalación de todos los módulos y con la publicación de la lista de ubicaciones, pero aseguró que ya están operando con normalidad.

Las sedes pueden consultarse tanto en las redes oficiales de la dependencia como a través de Locatel, donde también se puede obtener orientación sobre puntos de vacunación.

“La gente ha respondido muy bien, ha habido una gran demanda de vacunas”, afirmó la secretaria.

¿Quiénes son población prioritaria para vacunarse?

La Secretaría de Salud capitalina destacó que las siguientes poblaciones prioritarias para recibir vacuna contra el sarampión son:

Niñas y niños que necesitan completar sus dos dosis del esquema.

que necesitan completar sus dos dosis del esquema. Bebés de 6 a 11 meses en zonas con casos (reciben una dosis cero ).

en zonas con casos (reciben una ). Personas de 10 a 49 años que no se hayan vacunado o no recuerden si lo hicieron.

Gassman explicó que quienes ya cuentan con el esquema completo tienen inmunidad de por vida, por lo que el llamado es revisar la cartilla y, en caso de dudas, acudir a vacunarse cuanto antes.

Sarampión en México y contexto regional

La funcionaria también recordó que el aumento de casos no es exclusivo de México; actualmente hay un brote regional que incluye a Estados Unidos y Canadá, con números importantes de contagios, tendencia que ha llevado a alertas epidemiológicas internacionales.

Sobre críticas en redes que atribuyen la situación a decisiones de años anteriores en la compra de vacunas, Gassman señaló que se trata de un fenómeno complejo y global, en el que también influyen brechas en coberturas de vacunación, cambios en esquemas y movimientos poblacionales.

