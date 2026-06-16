Epidemia de ébola en el Congo podría durar hasta un año, según la Cruz Roja

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El brote de ébola no ha alcanzado su pico, según la Cruz Roja | Foto: Reuters

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) podría durar hasta un año, según advirtió este martes 16 de junio un representante de la Cruz Roja, quien estimó que aún no se alcanza el punto máximo de este brote en África.

Hasta el momento, se han registrado 808 casos y 192 muertos por el más reciente brote de la enfermedad, lo que supone una tasa de letalidad del 24%, según los más recientes datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que usa cifras de las autoridades congoleñas,

¿Un año? Esto es lo que podría durar la epidemia de ébola en el Congo

“Tememos que esta epidemia dure aún un año más antes de llegar a su fin“, declaró Bruno Michon, jefe de operaciones de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), durante una rueda de prensa.

Michon también reconoció que existe una “falta cruel de capacidad de diagnóstico“, lo que dificulta saber exactamente hasta qué punto se está propagando la epidemia en la RDC.

El pico del brote de ébola aún no llega, advierte Cruz Roja

Durante la conferencia de prensa, Bruno Michon expresó en múltiples ocasiones que el punto máximo del brote viral aún no llega. “Creo que el pico no ha quedado atrás, sino que aún está por llegar“, expresó.

En medio de este escenario, los dirigentes del G7, reunidos en Evian (Francia), exigieron este martes “una respuesta fuerte y coordinada” para contener la epidemia, cuyo epicentro se encuentra en “una zona aislada y afectada por el conflicto” en RDC.

¿Qué se sabe de la epidemia de ébola en el Congo?

La República Democrática del Congo declaró el 15 de mayo un brote de ébola, el decimoséptimo en este país africano de más de 100 millones de habitantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó la alerta sanitaria internacional dos días después.

El brote se extendió también al país vecino de Uganda, donde hasta la fecha hubo 19 casos confirmados, entre ellos dos muertes.

Hasta el momento, no existe ninguna vacuna ni tratamiento homologado contra la rara cepa Bundibugyo, responsable de esta nueva epidemia.

Aunque se han reportado 808 casos y 192 muertos al momento, las cifras oficiales “probablemente sólo reflejan una parte de la realidad“, afirmó el lunes Médicos Sin Fronteras (MSF).

“Para frenar la epidemia, hay que invertir no sólo en la respuesta sanitaria, sino también en la confianza de la población, los voluntarios locales, el compromiso de las comunidades y el acceso operativo al terreno“, exhortó el responsable de FICR.

Según precisó, voluntarios de la Cruz Roja de la RDC han sido víctimas en los últimos días de insultos, amenazas e incluso agresiones físicas durante el ejercicio de sus funciones.

“La confianza no es un aspecto secundario en la respuesta al ébola. La confianza es fundamental. Sin confianza, no podemos detectar los casos a tiempo“, sentenció.

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