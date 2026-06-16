Ébola avanza en la República Democrática del Congo: ya suman 808 casos y 192 fallecidos
El brote de ébola sigue avanzando en la República Democrática del Congo (RDC). El Ministerio de Salud del país africano confirmó 26 nuevos casos reportados y elevó la cifra total a 808 casos, este lunes, a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.
De acuerdo con el ministerio, con corte al 14 de junio de 2026, la tasa de letalidad se encuentra en 23.8%.
Avance del ébola en la RDC
- 808 casos confirmados
- 192 fallecidos en total
- 26 nuevos casos
- 11 nuevos fallecidos
- 48 curados
- 363 pacientes en aislamiento
Asimismo, el Ministerio de Salud del país africano detalló que ocho pacientes fueron declarados curados: tres provenientes de Bunia y cinco de Rwampara, en la provincia de Ituri.
Las autoridades de la República Democrática del Congo explicaron que no se han detectado nuevas zonas con contagios. Hasta el momento, estos son los lugares donde se han presentado casos de ébola:
- Ituri
- Mongbwalu
- Nyankunde
- Bunia
- Rwampara
- Nord-Kivu
- Butembo
- Katwa
La expansión del ébola continúa
El pasado viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el brote de ébola en la República Democrática del Congo “se está expandiendo”, tanto en número de casos como en la cantidad de territorios donde se han registrado contagios.
La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con síntomas iniciales que pueden aparecer de forma repentina, como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta. Posteriormente, pueden presentarse vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.
El Congo, que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, registrado en Kasai, es considerado la nación con mayor experiencia en el manejo de este virus, tras haber enfrentado más de una docena de brotes desde que fue identificado en 1976.
La enfermedad fue detectada por primera vez durante un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó su nombre.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.