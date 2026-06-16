Ébola avanza en la República Democrática del Congo: ya suman 808 casos y 192 fallecidos

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Médicos siguen su lucha contra el ébola en la RDC. Foto: AFP

El brote de ébola sigue avanzando en la República Democrática del Congo (RDC). El Ministerio de Salud del país africano confirmó 26 nuevos casos reportados y elevó la cifra total a 808 casos, este lunes, a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con el ministerio, con corte al 14 de junio de 2026, la tasa de letalidad se encuentra en 23.8%.

Avance del ébola en la RDC

#EbolaBundibugyo : Point MVE | 14 juin 2026 — SitRep N°31

26 nouveaux cas confirmés · 11 décès

Cumul : 808 cas · 192 décès · létalité 23,8%

48 guéris · 363 patients en isolement



La riposte se poursuit dans les 3 provinces touchées. — Ministère de la Santé RDC (@MinSanteRDC) June 15, 2026

808 casos confirmados

casos confirmados 192 fallecidos en total

fallecidos en total 26 nuevos casos

nuevos casos 11 nuevos fallecidos

nuevos fallecidos 48 curados

curados 363 pacientes en aislamiento

Asimismo, el Ministerio de Salud del país africano detalló que ocho pacientes fueron declarados curados: tres provenientes de Bunia y cinco de Rwampara, en la provincia de Ituri.

Las autoridades de la República Democrática del Congo explicaron que no se han detectado nuevas zonas con contagios. Hasta el momento, estos son los lugares donde se han presentado casos de ébola:

Ituri

Mongbwalu

Nyankunde

Bunia

Rwampara

Nord-Kivu

Butembo

Katwa

#EbolaBundibugyo : Répartition des 26 nouveaux cas du 14 juin :

Ituri (21) : Mongbwalu (11), Nyankunde (4), Bunia (3), Rwampara (3)

Nord-Kivu (5) : Butembo (4), Katwa (1)

Aucune nouvelle zone de santé touchée. Total : 31/104 ZS affectées. — Ministère de la Santé RDC (@MinSanteRDC) June 15, 2026

La expansión del ébola continúa

El pasado viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el brote de ébola en la República Democrática del Congo “se está expandiendo”, tanto en número de casos como en la cantidad de territorios donde se han registrado contagios.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con síntomas iniciales que pueden aparecer de forma repentina, como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta. Posteriormente, pueden presentarse vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

El Congo, que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, registrado en Kasai, es considerado la nación con mayor experiencia en el manejo de este virus, tras haber enfrentado más de una docena de brotes desde que fue identificado en 1976.

La enfermedad fue detectada por primera vez durante un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó su nombre.

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