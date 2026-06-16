México acumula 295 casos humanos de gusano barrenador: la planta de moscas estériles aún no está lista

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Avanzan casos de gusano barrenador… ¿y las moscas estériles? | Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud (SSA) confirmó 295 casos totales de miasis humana por gusano barrenador del ganado (GBG) en México a lo largo de 2026, siendo que se acumularon 16 casos nuevos en la Semana Epidemiológica (SE) 22 del año. Las cifras aumentan mientras una planta de moscas estériles en Chiapas aún no se termina.

Cabe destacar que Veracruz es el estado más afectado en 2026 con 69 casos totales desde que comenzó el año y cuatro en la última semana, siendo también la entidad con más situaciones nuevas de toda la República Mexicana.

¡No se detienen los casos humanos de gusano barrenador!

México ha presentado 295 casos de miasis por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax en humanos a lo largo de las primeras 22 semanas epidemiológicas de 2026.

A través del más reciente Boletín Epidemiológico, se detalló cuáles son los estados más afectados por el gusano barrenador:

Veracruz | 69

Chiapas | 49

Oaxaca | 32

Guerrero | 26

Yucatán | 23

Puebla | 19

Quintana Roo | 13

San Luis Potosí | 13

Hidalgo | 13

Tabasco | 10

Campeche | 6

Estado de México | 5

Querétaro | 3

Ciudad de México | 2

Jalisco | 2

Nuevo León | 2

Guanajuato | 2

Michoacán | 2

Morelos | 2

Colima | 1

Tamaulipas | 1

A lo largo de la última semana, ocho estados presentaron nuevos casos de miasis humana: Veracruz (4), Hidalgo (3), Jalisco (3), Chiapas (2), Tabasco (1), Quintana Roo (1), Estado de México (1) y Ciudad de México (1).

En este contexto, se presentaron 16 casos nuevos en la SE 22 del 2026 en la República Mexicana.

Cabe destacar que, al momento, e han reportado dos muertes por este parásito; una en Yucatán y una en Oaxaca.

El número de casos por gusano barrenador en los primeros seis meses de 2026 supera al número total de todo 2025, año que presentó 117 casos en total.

¿Y las moscas estériles que iban a ayudar a controlar al gusano barrenador?

En junio de 2025, hace casi un año, el Gobierno de México anunció la reapertura la planta de producción de moscas estériles contra gusano barrenador en Chiapas.

Ocho meses más tarde, en febrero de este año, se dio a conocer que la adecuación de la planta registraba un progreso de 55%, en un avance de acuerdo con lo proyectado, para producir 100 millones de moscas a la semana.

Finalmente, el pasado 26 de abril, el Gobierno de México anunció que se llevaba un avance general del 75% y continuaban los trabajos de adecuación para que inicie operaciones a finales de junio, según lo previsto.

El complejo tiene una extensión de más de 3 mil metros cuadrados (m2), de los cuales 2 mil m2 corresponden al área de biocontención, es decir, la zona de alto nivel de bioseguridad donde se producirán las moscas fértiles para su posterior irradiación para esterilizarlas.

Dicho proyecto pretende reforzar las capacidades del Senasica para controlar y erradicar a la plaga, reforzar la continuidad productiva de la ganadería mexicana, reducir riesgos y cumplir con los protocolos y estándares internacionales para la exportación de ganado.

El objetivo es que las moscas esterilizadas compitan en su apareamiento con los insectos de la zona, de tal manera que no dejen descendencia y así la población del insecto plaga tienda a disminuir.

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