Estados Unidos cambia sus recomendaciones de alimentación.

El Gobierno de Donald Trump anunció nuevas pautas de alimentación para los estadounidenses y advirtió que el país “está enfermo“, pues el 75% de sus adultos informan tener al menos una enfermedad crónica. También hizo un llamado a “comer comida real”, es decir; elegir alimentos integrales, sin azúcar añadidos, aceites industriales o saborizantes.

A través de redes sociales, la Casa Blanca anunció las Pautas Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030, donde las proteínas, las verduras y las frutas se colocaron en la primera posición de una nueva pirámide alimenticia, que busca reducir las tasas de diabetes, ya que 50% de la población padece esta enfermedad.

“Durante décadas hemos sido engañados por pautas que priorizaban los alimentos altamente procesados y ahora enfrentamos tasas de enfermedades crónicas sin precedentes”, dijo el Gobierno a través de su página realfood.gov.

La nueva pirámide alimenticia de Estados Unidos

La nueva pirámide es definida como una guía sencilla diseñada para ayudar a los estadounidenses a comer “comida real” y privilegia el consumo de:

Proteínas, lácteos y grasas saludables

Vegetales y frutas

Granos integrales

Sobre los alimentos procesados, no forman parte de esta nueva pirámide, tampoco los azúcares añadidos. Incluso, recomienda evitarlos por completo, especialmente en niños.

La pirámide se acompaña de una nueva guía nutricional que mantiene algunas recomendaciones dietéticas.

Los Departamentos de Agricultura y de Salud y Servicios Humanos publicaron las nuevas directrices alimentarias el miércoles 7 de enero y, al hacerlo, retiraron MiPlato, una guía visual para una alimentación saludable que reemplazó la pirámide alimenticia en 2011.