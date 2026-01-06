¿Qué vacunas dejaron de recomendarse en Estados Unidos, pero son obligatorias en México?

GENERANDO AUDIO...

El gobierno de Estados Unidos dejó de recomendar siete vacunas. Ahora los niños sólo recibirían dosis contra 11 enfermedades, de las 18 que eran en 2025. Esta medida llega al tiempo que las tasas de vacunación en EE.UU. van disminuyendo.

Funcionarios de Salud estadounidense tomaron esta decisión en las vacunas infantiles el lunes 5 de enero, causando alerta entre pediatras y especialistas del sector Salud de aquel país.

¿Qué vacunas ya no se recomiendan en Estados Unidos, pero son obligatorias en México?

Las vacunas que ya no se recomiendan en Estados Unidos son contra la influenza, hepatitis A, hepatitis B, meningococo, rotavirus, virus respiratorio sincicial humano (VRS) y COVID-19.

El gobierno federal aclaró que esas vacunas sólo serían recomendadas para niños de alto riesgo o que por asesoramiento de un médico, las requieren. Por lo que para la gran mayoría ya no serían opción.

De este modo, las vacunas que dejaron de recomendarse en Estados Unidos, pero que en México sí son obligatorias, de acuerdo con la cartilla nacional de vacunación, son:

La de la influenza (primera dosis a partir de los primeros 6 meses y la segunda dosis a las 4 semanas de la primera aplicación)

La de hepatitis B (es en dosis única y se debe aplicar al momento de nacer)

La de rotavirus (la primera dosis a los 2 meses y la segunda dosis a los 4 meses)

(la primera dosis a los 2 meses y la segunda dosis a los 4 meses) La deCOVID-19 (con primera dosis a partir de los 5 años; y un refuerzo a los 12 meses después de la última dosis en menores con factores de riesgo).

Aunque no aparece en la cartilla, la vacuna contra Virus Sincicial Respiratorio (VSR) se puede aplicar a mujeres embarazadas y tiene como objetivo prevenir la enfermedad desde la gestación y en el recién nacido de 0 a 6 meses. Además, estas vacunas están dirigidas para la aplicación en adultos mayores a partir de los 60 años

¿Dónde ponen las vacunas contra la hepatitis A y meningococo, en México?

Del restante de vacunas que dejaron de recomendarse en Estados Unidos, pero que sí se ponen en México (hepatitis A y meningococo) se aplican en el sector privado y tienen un costo diferente dependiendo cada sitio:

Hepatitis A : como referencia, en el sitio web de Inmunitas, una red de consultorios de vacunación privada en el país presenta dos costos, 690 y mil 450 pesos.

: como referencia, en el sitio web de Inmunitas, una red de consultorios de vacunación privada en el país presenta dos costos, 690 y mil 450 pesos. Meningococo: como referencia, en el sitio web de Inmunitas, una red de consultorios de vacunación privada en el país cuesta 2 mil 190 pesos.

Vacunas aún recomendadas en Estados Unidos

Sarampión, paperas y rubéola (MMR)

Difteria, tétanos y tosferina o tos ferina (DTaP)

Polio

Varicela

Virus del papiloma humano, o VPH

Hib, o Haemophilus influenzae tipo B, bacteria que a pesar del nombre no está relacionada con la gripe

Vacuna contra el PCV o el conjugado neumocócico

