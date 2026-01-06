GENERANDO AUDIO...

EE. UU. optó por decisiones médicas compartidas en vacunas. Foto: Cuartoscuro

El gobierno de Estados Unidos modificó este lunes el calendario federal de vacunas pediátricas de su país y dejó de recomendar que todos los niños sean inmunizados contra seis enfermedades como la influenza y el rotavirus.

El cambio fue anunciado por el Departamento de Salud, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., quien ha sido criticado por su posicionamiento contra las vacunas.

Otras de las modificaciones contemplan que las dosis contra la hepatitis A, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica sean aplicadas solo a personas de alto riesgo o por recomendación médica, en vez de forma estándar, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS),

También recomendaron una sola dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), en lugar de las dos que se sugerían anteriormente.

“Después de una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional, a la vez que fortalecemos la transparencia y el consenso informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública”, dijo Kennedy.

La decisión fue adoptada este lunes y ocurre un mes después de que el presidente Donald Trump solicitara reducir el número de vacunas incluidas en los calendarios infantiles, bajo el argumento de que el país debía alinearse con otras naciones desarrolladas.

¿Qué vacunas dejaron de ser universales?

EE. UU. retiró la recomendación general para las siguientes vacunas infantiles:

Influenza ( gripe )

gripe Rotavirus

Enfermedad meningocócica

Hepatitis A

Hepatitis B

VPH (paso de dos a una solo dosis)

No obstante, los CDC aclararon que estas vacunas no se eliminan del calendario, sino que su aplicación dependerá de la evaluación individual del riesgo de cada niño.

Las recomendaciones actualizadas mantienen vacunas para 11 enfermedades, entre ellas sarampión, paperas y varicela. Otras quedan clasificadas para grupos de alto riesgo o bajo el esquema de decisión compartida.

¿Qué diferencias existen con México?

UnoTV comparó los esquemas de vacunación de México con el calendario de los CDC de Estados Unidos, y encontró que existen similitudes importantes en la protección básica.

Algunas diferencias encontradas tienen que ver con los refuerzos, edades de aplicación y algunas vacunas específicas.

Por ejemplo, la vacuna BCG (Tuberculosis, meningea y miliar) en México se aplica al nacer porque la tuberculosis sigue siendo un riesgo de salud pública en la región. EE. UU. no lo hace de forma rutinaria porque considera que la enfermedad tiene una incidencia baja en su territorio.

En el caso del VPH (Virus del Papiloma Humano), México aplica una dosis única a niños y niñas de 10 a 14 años, mientras que en Estados Unidos aplicaba dos dosis.

Vacunas que se aplicaban en EE.UU. y no contempla la Cartilla de México

El esquema de los CDC incluía algunas vacunas que no figuran de forma generalizada en la Cartilla Nacional de Salud de México, como:

Hepatitis A: rutinaria en EE. UU. desde los 12 meses

rutinaria en EE. UU. desde los 12 meses Meningococo (ACWY y B): rutinaria en adolescentes en EE. UU.; en México se reserva para situaciones específicas o sector privado

Críticas de pediatras ante la decisión de disminuir las vacunas en Estados Unidos

El doctor Sean O’Leary, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría, advirtió que comparar a EE. UU. con otros países desarrollados puede ser engañoso, ya que enfrentan riesgos sanitarios distintos y cuentan con sistemas de salud diferentes.

A diferencia de EE. UU., que depende en gran medida de la atención médica privada, la mayoría de esas naciones tienen sistemas de salud universales financiados por el gobierno.

“Cualquier decisión sobre el calendario de vacunación infantil en Estados Unidos debe basarse en evidencia, transparencia y procesos científicos establecidos”, afirmó O’Leary.

Análisis de 20 países influyó en la decisión

De acuerdo con el HHS, dos altos funcionarios (Martin Kulldorf y Tracy Beth Hoeg) revisaron los calendarios de vacunación de 20 países desarrollados, todos con atención médica universal, y recomendaron modificar las pautas estadounidenses.

El informe indica que:

Vacuna contra la influenza es universal solo en cuatro países

es universal solo en cuatro países Vacuna contra la hepatitis A es universal únicamente en Grecia

es universal únicamente en Grecia Vacuna contra el rotavirus se recomienda para todos los niños en 17 países

se recomienda para todos los niños en 17 países Vacuna contra la meningitis meningocócica es universal en 16 países

Según el HHS, el riesgo varía dependiendo de la enfermedad y de cada menor.

¿Las vacunas seguirán siendo gratuitas?

Altos funcionarios del HHS informaron que las aseguradoras continuarán cubriendo los costos de vacunación, independientemente de si las vacunas se clasifican como universales, para grupos de riesgo o bajo decisión compartida.

El cambio en las recomendaciones abre un nuevo debate sobre la política de inmunización infantil en Estados Unidos y su impacto en la salud pública a largo plazo.

