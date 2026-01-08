¿Tienes esta leche para bebé? Cofepris alerta por presunta contaminación en fórmulas infantiles de Nestlé

GENERANDO AUDIO...

Cofepris alerta sobre bacteria en fórmula de leche para bebés. Foto: Shutterstock

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras ser notificada del retiro del mercado de algunos lotes de fórmulas infantiles comercializadas por Nestlé México, debido a una probable contaminación.

Cabe destacar, que a inicios de año, la empresa de alimentos ya había anunciado el retiro preventivo y voluntario de varios lotes de fórmulas infantiles y leche en polvo, luego de confirmar la posible presencia de Bacillus cereus, bacteria que puede causar náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal.

¿Qué fórmulas infantiles presentan contaminantes?

Foto: Nestle

De acuerdo con la autoridad sanitaria, los productos retirados corresponden a presentaciones de 400 gramos, importadas de Europa, y están vinculados con la posible presencia de la toxina cereulida, generada por el microorganismo Bacillus cereus, detectado en uno de los ingredientes utilizados en los lotes implicados.

Los productos involucrados son NAN® Alfamino®, con números de lote 52030017Y2 y 52040017Y1, con fechas de caducidad 22 y 23 de julio de 2027, respectivamente. También se incluye Alfamino®, con números de lote 51060017Y2 y 51070017Y1, ambos con fecha de caducidad 30 de abril de 2027.

Cofepris subrayó que el retiro se limita exclusivamente a estos lotes y presentaciones, por lo que otros productos de la marca no están involucrados en esta alerta sanitaria.

¿Qué hacer si compré fórmula infantil del lote contaminado?

La dependencia federal exhortó a la población a no adquirir ni consumir los productos mencionados. En caso de contar con alguno de los lotes señalados, se recomienda suspender su uso de inmediato, consultar a un profesional de la salud y contactar a Nestlé México a través de su sitio oficial: https://www.nestle.com.mx/contactanos

Finalmente, Cofepris informó que mantendrá las acciones de vigilancia y control sanitario, y que notificará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias que representen riesgos a la salud.

