ERC es de las principales enfermedades en México. Foto: Getty

México se coloca entre los 10 primeros países con más casos de enfermedad crónica renal (ECR) en el mundo, de acuerdo con un estudio publicado en noviembre por la revista médica “The Lancet“. El informe destacó que dicha enfermedad fue la novena causa de muerte a nivel internacional, con 788 millones de personas.

El país se colocó en la séptima posición de 204 países que analizó el estudio, el cual recopiló informes de salud internacionales de 2023.

La enfermedad renal crónica tuvo mayor presencia en China, con 152 millones de afectados, seguido de India, con 138 millones, mientras que Estados Unidos se colocó en el tercer puesto (38 millones 300 mil).

De acuerdo con la investigación, alrededor del 14% de los adultos de 20 años o más padecían enfermedad renal crónica, lo que representó 788 millones de personas.

Países con más casos por la ERC

Entre los países más afectados se encuentran:

China , con 152 millones

, con India , con 138 millones

, con Estados Unidos , con 38 millones 300 mil

, con Indonesia , con 33 millones 400 mil

, con Japón , con 28 millones 600 mil

, con Brasil , con 22 millones 200 mil

, con Rusia , con 19 millones 300 mil

, con México , con 16 millones 600 mil

, con Nigeria , con 16 millones 100 mil

, con Pakistán , con 15 millones 900 mil

, con Bangladesh , con 14 millones

, con Irán , con 12 millones 700 mil

, con Filipinas , con 11 millones 500 mil

, con Vietnam , con 11 millones 200 mil

, con Tailandia , con 10 millones 700 mil

, con Turquía, con 10 millones 500 mil

Además, las muertes por enfermedad renal crónica se incrementaron de pasar del lugar 27 en 1990, a escalar a la posición número nueve en el mundo.

Enfermedad renal en México

La ERC aumentó en México, colocándose la insuficiencia renal como la décima causa de muerte en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) resgitado en las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), publicado el 10 de noviembre de 2025.

Según Secretaría de Salud federal (SSA), la insuficiencia renal corresponde a la etapa final y más grave de la ERC.

En México se registraron 17 mil 352 muertes por insuficiencia renal, de las cuales 9 mil 658 ocurrieron en hombres y 4 mil 322 en mujeres, aunque en el caso de las mujeres se menciona que fue derivado de septicemia.

En 2023, también se colocó en la décima posición, con 15 mil 928 casos, número que estaba en 14 mil 176 en 2022. Este aumento muestra el camino que ha tomado la enfermedad en el país.

¿Qué es la ERC?

La SSA indica que la enfermedad renal crónica es la pérdida permanente de las funciones de los riñones. Este trastorno ocurre como consecuencia de diversas enfermedades crónicas no transmisibles, siendo las más comunes la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

Los síntomas abarcan:

Pérdida de peso sin razón aparente

Fatiga

Malestar general

Dolor de cabeza

Náuseas

Cuando la enfermedad renal crónica se encuentra en etapas avanzadas, puede ser necesario realizar diálisis, hemodiálisis o un trasplante de riñón.

