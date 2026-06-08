¿Te deja en visto en el grupo de WhatsApp? La psicología explica qué significa

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No debe interpretarse como un rechazo personal. Foto: Getty Images/Archivo

En prácticamente todos los grupos de WhatsApp hay una persona que parece estar siempre presente, pero que rara vez participa, lee los mensajes, se mantiene al tanto de las conversaciones y conoce lo que ocurre en el chat, aunque casi nunca responde.

Esta conducta suele generar dudas entre familiares, amigos o compañeros de trabajo. Algunos la interpretan como desinterés, indiferencia o incluso una señal de molestia. Sin embargo, especialistas coinciden en que el silencio dentro de los grupos no necesariamente tiene un significado negativo.

De acuerdo con la psicóloga Rebeca Cáceres, directora de Tribeca Psicólogos y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, no existe una forma correcta de comportarse en los grupos de WhatsApp.

No todos viven los grupos de WhatsApp de la misma manera

Como explicó Cáceres al medio Semana, la participación en los chats grupales depende de múltiples factores, entre ellos la personalidad, el tipo de vínculo con los demás integrantes, el momento personal que atraviesa cada individuo o simplemente sus preferencias de comunicación.

“No hay una forma ‘correcta’ de comportarse ante los grupos de WhatsApp. Esto es como la vida misma, depende de un montón de factores”, señaló la especialista.

Por ello, considera que responder constantemente o mantenerse en silencio no permite definir la personalidad de una persona ni establecer conclusiones automáticas sobre su interés en los demás.

Guardar silencio no significa desprecio

Uno de los errores más frecuentes, según la psicóloga, consiste en interpretar la falta de respuesta como un rechazo personal.

Para Cáceres, cuando alguien decide no participar en una conversación grupal, no necesariamente está enviando un mensaje contra los demás integrantes del chat.

“Que alguien no escriba en un chat grupal no es un gesto de desprecio ni un mensaje implícito contra nadie”, explica.

La especialista considera que pensamientos como “me está ignorando” o “no le importo” suelen responder más a interpretaciones personales que a la verdadera intención de quien permanece en silencio.

También puede ser una forma de poner límites

La psicóloga señala que algunas personas simplemente no se sienten cómodas expresándose en espacios digitales o prefieren reservar sus opiniones para conversaciones más personales.

En otros casos, la decisión de no participar responde a la necesidad de reducir la exposición constante a las conversaciones digitales.

“Elegir no responder por compromiso o simplemente porque no se sienten bien en ese entorno es una forma de poner un límite sano”, afirma.

Desde su perspectiva, este tipo de límites representan una forma de autocuidado y de respeto hacia uno mismo, ya que permiten actuar de manera coherente con las necesidades, valores y preferencias personales.

¿Por qué algunas personas prefieren callar?

Además de las razones personales, algunos especialistas apuntan a factores relacionados con la dinámica de las conversaciones grupales.

Silvia Martínez Martínez, profesora y miembro de la revista de los Estudios de Ciencia de la Información y de la Comunicación, explica que las personas pueden sentirse menos inclinadas a expresar determinadas opiniones cuando perciben que la mayoría piensa diferente.

Según la académica, cuando ciertas posturas reciben mayor visibilidad o aceptación, puede surgir una tendencia a mantener en silencio opiniones que se perciben como minoritarias.

Aunque este fenómeno no se limita a WhatsApp, ayuda a entender por qué algunas personas optan por observar las conversaciones sin intervenir activamente.

No responder de inmediato tampoco significa desinterés

La presión por contestar mensajes de forma inmediata también ha modificado la manera en que muchas personas interpretan la comunicación digital.

El psicólogo Alberto Soler recuerda que WhatsApp funciona como una herramienta de comunicación asíncrona, es decir, no requiere que dos personas estén disponibles al mismo tiempo para mantener una conversación.

Por ello, considera que nadie tiene la obligación de responder un mensaje en el momento en que lo recibe.

“Que alguien haya leído tu mensaje no es un contrato de respuesta inmediata. Puede que pueda contestar y, en ese momento, simplemente no quiera. Eso no es un desprecio”, explica el especialista.

Soler también señala que los famosos “dobles checks azules” han generado numerosos conflictos entre parejas, familiares y amigos debido a las expectativas que muchas personas depositan en las respuestas inmediatas.

Ante situaciones realmente urgentes, recomienda utilizar una llamada telefónica en lugar de esperar una contestación por mensajería instantánea.

¿Qué hacer si el silencio de alguien te preocupa?

Para Cáceres, la mejor alternativa consiste en evitar las interpretaciones y optar por una conversación directa.

Si la falta de participación de una persona genera dudas o incomodidad, recomienda hablar con ella de manera privada en lugar de asumir que existe un problema.

“Lo más sano no es interpretar ni suponer, sino abrir una conversación directa y privada”, afirmó.

La especialista consideró que los vínculos personales se fortalecen a través de conversaciones claras y honestas, no mediante expectativas construidas alrededor de los mensajes grupales.

Cada persona participa de manera distinta

Los expertos coinciden en que la actividad dentro de los grupos de WhatsApp no refleja necesariamente el interés, el afecto o la cercanía que una persona siente hacia los demás.

Mientras algunas disfrutan compartir opiniones constantemente, otras prefieren observar, leer o participar únicamente cuando consideran que tienen algo que aportar.

En un entorno donde la comunicación digital forma parte de la vida cotidiana, comprender estas diferencias puede ayudar a evitar malentendidos y reducir la presión que muchas veces acompaña a las conversaciones en línea.

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