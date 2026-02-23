¡También arde en casos! Jalisco se acerca a Chihuahua en contagios de sarampión

GENERANDO AUDIO...

Siguen en aumento los casos de sarampión. Foto: Cuartoscuro

Jalisco registra 3 mil 143 casos de sarampión y tres defunciones, hasta el momento, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México con corte al 20 de febrero. Se acerca a los más de 4 mil casos de Chihuahua, entidad con más contagios y defunciones, entre 2025 y 2026.

Chihuahua tiene 21 fallecimientos notificados en 2025, para un total de 31 muertes confirmadas y vinculadas a este virus en ocho entidades de México.

Casos de sarampión en México

De los 10 mil 634 casos de sarampión en total en el país, los estados que le siguen a Chihuahua y Jalisco con más casos son:

Chiapas con 625

con Michoacán con 338

con Ciudad de México con 325

con Guerrero con 303

con Sinaloa con 271

De acuerdo con el boletín diario de la Secretaría de Salud federal, el grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años con mil 520 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años, mil 287 casos, y el de 25 a 29 años, mil 196 casos.

La concentración de los casos confirmados de sarampión en los 32 estados se distribuye en 375 municipios del país.

Entidades con defunciones por el sarampión

Chihuahua con 21

con Jalisco con 3

con Durango con 2

con Sonora con 1

con Michoacán con 1

con Tlaxcala con 1

con Ciudad de México con 1

con Chiapas con 1

La vacunación es la mejor forma de prevención contra el sarampión

Ante el aumento de casos de sarampión en México, las autoridades han habilitado distintos centros de vacunación en el país.

Para poder localizar el lugar más cercano, también se activó un enlace donde la población puede consultar las sedes disponibles para la vacunación contra el sarampión.

Al ingresar, se despliega un mapa de la República Mexicana con puntos guindas que contienen números en su interior. Al acercar el cursor o usar un dispositivo móvil, los usuarios pueden visualizar:

Cantidad de centros disponibles

Direcciones específicas

Horarios de servicio

Tipo de vacuna disponible

Los interesados también pueden comunicarse a la Línea de información de vacunas al 079, donde recibirán orientación sobre la unidad de salud más cercana para aplicarse las vacunas del Programa de Vacunación Universal.

En el caso de la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría de Salud Pública capitalina habilitó un registro digital donde los capitalinos pueden consultar los puntos de vacunación contra el sarampión por alcaldía, incluyendo centros fijos, semifijos y móviles.

Las personas pueden ingresar al sitio, seleccionar su alcaldía y elegir el tipo de centro de vacunación. Cada sede muestra información como:

Tipo de puesto

Nombre del centro

Alcaldía

Dirección

Horario

Ubicación en Google Maps

Las autoridades señalaron que el sitio se actualiza constantemente, por lo que recomendaron verificar la información antes de acudir a alguno para recibir el biológico.

Macrocentros de vacunación en CDMX con horario extendido

El Gobierno de la Ciudad de México instaló macrocentros de vacunación que iniciaron operaciones este sábado 21 de febrero y que estarán atendiendo a la población hasta el sábado 7 de marzo.

El horario de atención a la población se ha ampliado, pues se atiende de las 10:00 de la mañana a las 12:00 de la noche.

¿Dónde se ubican los macrocentros de vacunación?

Deportivo Carmen Serdán , Gustavo A. Madero

, Gustavo A. Madero Estacionamiento de la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Gustavo A. Madero

del (IPN), Gustavo A. Madero Utopía Ixtapalcalli, Iztapalapa

Iztapalapa Utopía Santa Cruz Meyehualco , Iztapalapa

, Iztapalapa Parque de los Venados, Benito Juárez

Benito Juárez Palacio de Bellas Artes , Cuauhtémoc

, Cuauhtémoc Centro de la alcaldía Coyoacán

También se encuentra dando atención el Mega Centro de vacunación el Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Coyoacán.

