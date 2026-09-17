Fiyi declara emergencia nacional; registra más de 2 mil casos de VIH en 2026

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Fiyi ofrece pruebas y tratamiento gratuito contra el VIH

Las autoridades de Fiyi declararon una emergencia nacional por VIH este 17 de septiembre, debido al fuerte aumento de diagnósticos registrado durante los últimos años. Actualmente, uno de cada 60 adultos del país vive con el virus.

El Ministerio de Sanidad informó que en 2026 se han diagnosticado 2 mil 16 casos de VIH, una cifra 16 veces mayor que la registrada en 2019. La dependencia señaló que el incremento convierte al VIH en una “crisis nacional” que requiere una respuesta de las autoridades.

“Fiyi ha declarado una emergencia nacional por VIH”, informó el Ministerio de Sanidad, que aseguró que el Gobierno tratará la situación como una crisis nacional ante el crecimiento de los contagios.

Las autoridades señalaron que actualmente hay más personas viviendo con VIH en Fiyi que en cualquier otro momento. Además, la proporción de adultos diagnosticados casi triplica la registrada hace cinco años.

Entre los datos difundidos también destaca la situación de las mujeres embarazadas. Dos de cada 100 tienen VIH y, durante 2025, 59 bebés nacieron con el virus. De ellos, 18 murieron antes de cumplir un año.

El Ministerio explicó que una de las razones por las que ahora se detectan más casos es el aumento de las pruebas entre sectores de la población a los que anteriormente no llegaban estos servicios.

Fiyi ofrece pruebas y tratamiento gratuito contra el VIH

Ante la emergencia, las autoridades ofrecen pruebas gratuitas de VIH con resultados al instante, así como medicamentos preventivos sin costo para las personas consideradas con mayor riesgo.

También distribuyen agujas limpias entre personas que se inyectan drogas para reducir la transmisión del virus por esta vía, considerada una de las principales formas de propagación durante los últimos años.

El Gobierno ofrece además tratamiento gratuito a toda persona que obtenga un resultado positivo. El Ministerio recordó que el estado serológico es privado, está protegido por la ley y es ilegal discriminar a una persona por tener VIH.

Fiyi recibe apoyo internacional ante emergencia por VIH

El Ministerio de Sanidad aseguró que Fiyi cuenta con apoyo internacional para enfrentar la emergencia, incluido el respaldo de Naciones Unidas.

Las autoridades recomendaron a la población realizarse las pruebas y recordaron que tanto los análisis como la atención son gratuitos y confidenciales. También llamaron a quienes obtengan un diagnóstico positivo a recibir tratamiento.

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