¡Cuidado con la espuma! ISSSTE alerta por riesgos durante los festejos del 15 y 16 de septiembre

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Las espumas pueden contener sustancias dañinas a la salud. Foto: Cuartoscuro

Las espumas y nieves falsas pueden representar un riesgo para la salud durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, cuando familias y amigos se reúnen para celebrar el Grito de Independencia de México. Ante este panorama, el ISSSTE alertó sobre los posibles efectos de estos productos.

El instituto detalló que la espuma en aerosol contiene agua, tensioactivos, fragancias, conservadores y propulsores, por lo que recomendó evitar el contacto con los ojos, la inhalación directa y la exposición prolongada sobre la piel.

🫧 La espuma tiene un don: 😂 Aparece de repente… y termina en el cabello, ropa, zapatos y hasta donde nadie la invitó. 🫣



🎉 Durante las celebraciones es común usar espuma en aerosol como parte del juego, sin imaginar que detrás de esa nube blanca hay ingredientes que… pic.twitter.com/MMoXMMPgVe — ISSSTE (@ISSSTE_mx) September 15, 2026

De acuerdo con la información difundida, el contacto con los ojos puede provocar irritación, lagrimeo abundante, conjuntivitis química y visión borrosa temporal.

En la piel, la exposición puede ocasionar irritación, picazón, dermatitis por contacto y resequedad, mientras que la inhalación puede generar tos, irritación de garganta, dificultad para respirar y broncoespasmo.

La información coincide con la mencionada por el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile (CITUC), quien indicó que las nieves falsas y espumas también pueden contener sustancias tóxicas e inflamables capaces de provocar quemaduras y daños graves a la salud si se inhalan o se utilizan cerca del fuego.

Cabe mencionar, que el Ministerio de Salud de Bolivia alertó en febrero de este año que los químicos de las espumas de festejos pueden llegar a rayar la córnea si las personas se frotan los ojos después de que el producto entra en contacto con ellos.

¿Cómo utilizar las espumas de manera segura?

El ISSSTE compartió recomendaciones al usar estas espumas:

No ingerirlas, inhalarlas ni aplicarlas sobre la piel

Mantenerlas fuera del alcance de los niños

No perforar sus envases

No exponerlas al calor o al sol

Almacenarlas en un lugar fresco

Evitar el contacto directo con el producto

Comprarlas únicamente en comercios establecidos

Revisar que tengan la etiqueta en buen estado con advertencias y datos del fabricante

Durante los festejos del 15 y 16 de septiembre, se aconseja utilizar estos productos con responsabilidad para reducir el riesgo de lesiones, irritaciones, quemaduras o afectaciones.

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