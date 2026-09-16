¡Alerta por sarampión en Xalapa! Confirman 16 casos, con 2 defunciones

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SSA refuerza vigilancia por sarampión en Veracruz. Foto: Cuartoscuro | Getty Images

Un brote de sarampión ocurrió en el Centro Estatal de Cancerología (CECan), que suma 16 casos confirmados, dos pendientes de resultado, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud federal, con corte al 15 de septiembre a las 08:00 horas, entre los casos confirmados hay 12 trabajadores del sector salud, tres pacientes de dicha unidad de salud y un familiar de uno de ellos.

El brote registra dos defunciones entre los casos confirmados, de los cuales una corresponde a una paciente de 10 años, quien se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin y la segunda corresponde a un paciente de 22 y su dictaminación está pendiente, se prevé para el 17 de septiembre.

Brigada de Salud llega a Xalapa para reforzar vigilancia

Ante el brote, personal de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) se desplegó este martes 15 de septiembre en Xalapa para profundizar en la investigación, supervisar las medidas implementadas y reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, vacunación, prevención y control.

Actualmente, las autoridades de salud mantienen la búsqueda activa de casos, así como el seguimiento de personas enfermas y sus contactos. También trabajan en la identificación de cadenas de transmisión y en la vigilancia permanente dentro de la unidad médica para detectar los nuevos casos.

Más de 36 millones de vacunas contra el sarampión aplicadas

Como parte de las acciones de prevención, la Secretaría de Salud informó que hasta este martes se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país. De esta cifra, aproximadamente 1.5 millones corresponden a Veracruz.

La entidad cuenta además con un inventario de más de 260 mil vacunas disponibles, de acuerdo con la dependencia.

La Secretaría señaló que mantendrá una vigilancia activa y reforzada para identificar nuevos casos y cortar posibles cadenas de transmisión.

Asimismo, hizo un llamado a la población de Xalapa, Veracruz, a mantener sus vacunas al día, especialmente para proteger a niñas y niños y a personas que viven con condiciones que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.

La dependencia también indicó que mantendrá presencia y seguimiento directo en Veracruz, en coordinación con las autoridades estatales, y que continuará informando sobre la evolución del brote y las acciones para su control.

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