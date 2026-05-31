Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola en Sao Paulo y Rio de Janeiro

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Brasil investiga dos posibles casos de ébola. AFP

Las autoridades de Brasil investigan dos casos sospechosos de ébola detectados en Sao Paulo y Rio de Janeiro, luego de que dos hombres procedentes de países africanos presentaran síntomas compatibles con enfermedades virales y activaran los protocolos de vigilancia epidemiológica. Hasta el momento se conocía de un caso, pero los síntomas alentaron la nueva investigación.

Los gobiernos estatales informaron sobre las investigaciones mientras continúan los análisis clínicos para determinar si alguno de los pacientes está infectado con el virus del ébola, enfermedad que recientemente registró un nuevo brote en África.

De acuerdo con las autoridades sanitarias de Sao Paulo, uno de los casos corresponde a un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de ébola el pasado 15 de mayo.

Caso sospechoso de ébola en Sao Paulo

La gobernación de Sao Paulo informó que el paciente presentó fiebre, uno de los síntomas considerados dentro de la definición de caso sospechoso de ébola.

Ante esta situación, las autoridades decidieron trasladarlo a una unidad especializada en enfermedades infecciosas para mantenerlo bajo observación y aislamiento preventivo.

Según el gobierno estatal, el paciente permanece internado en un instituto especializado en infectología.

Las autoridades aclararon que hasta el momento los exámenes realizados no han confirmado la presencia del virus del ébola.

La vigilancia médica continuará mientras se obtienen los resultados definitivos de laboratorio.

Rio de Janeiro activa protocolos de seguridad sanitaria

En un caso separado, la Secretaría de Salud del estado de Rio de Janeiro informó que activó medidas de seguridad y monitoreo epidemiológico por un paciente procedente de Uganda.

El hombre presentó síntomas como:

Tos

Escalofríos

Diarrea

Las autoridades estatales señalaron que los síntomas corresponden a un cuadro viral que requiere investigación adicional para descartar distintas enfermedades infecciosas.

Posteriormente, la alcaldía de Rio de Janeiro informó a la agencia AFP que el paciente obtuvo un resultado positivo a malaria.

No obstante, las autoridades indicaron que la investigación médica continúa abierta para determinar si existe alguna otra condición de salud asociada.

Brote de ébola en África mantiene vigilancia internacional

La República Democrática del Congo anunció el 15 de mayo un nuevo brote de ébola, situación que llevó a organismos internacionales a reforzar los mecanismos de vigilancia sanitaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) Organización Mundial de la Salud activó una alerta sanitaria internacional tras la detección de nuevos contagios.

La enfermedad afecta a un territorio de más de 100 millones de habitantes y ha generado seguimiento por parte de autoridades sanitarias de distintos países.

De acuerdo con el balance más reciente difundido el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África Africa CDC, se han registrado:

Más de 1,000 casos sospechosos

246 muertes asociadas al brote

Las autoridades sanitarias también han detectado la presencia del virus en Uganda, país vecino de la República Democrática del Congo.

Brasil considera bajo el riesgo de introducción del virus

Las autoridades de Sao Paulo señalaron que, con base en las evaluaciones técnicas realizadas hasta ahora, el riesgo de que la enfermedad ingrese y se propague en Brasil continúa siendo reducido.

En su comunicado, indicaron que el análisis epidemiológico actual mantiene una valoración de riesgo muy baja tanto para Brasil como para el resto de América del Sur.

Mientras continúan las investigaciones sobre ambos pacientes, los sistemas de salud estatales mantienen activos los protocolos de vigilancia, aislamiento y monitoreo establecidos para enfermedades infecciosas de alto impacto.

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