Hay 16 personas hospitalizadas por gusano barrenador; suman 132 casos confirmados en México

El gusano barrenador mantiene presencia en México, la Secretaría de Salud (SSA) confirmó un total de 132 casos por miasis por Cochliomyia hominivorax en siete entidades federativas de acuerdo con la Semana Epidemiológica 2, que abarca del 11 al 17 de enero del 2026.

Hasta el momento hay cinco fallecidos, 16 personas hospitalizadas y 10 en tratamiento ambulatorio.

Los casos por gusano barrenador se concentran en los siguientes estados:

Chiapas con 98 casos

con 98 casos Yucatán con 14 casos

con 14 casos Quintana Roo con 6 casos

con 6 casos Oaxaca con 6 casos

con 6 casos Campeche con 4 casos

con 4 casos Tabasco con 2 casos

con 2 casos Veracruz con 6 casos

¿Cómo se comportaron los casos de gusano barrenador en la SE 2 de 2026?

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica los casos de personas hospitalizadas del 11 al 17 de enero del 2026 fueron:

Un hombre de 30 años (proveniente e identificado en Tapachula, Chiapas), tiene lesiones en cabeza y cuello, padece tabaquismo Un hombre de 69 años (proveniente de Cacahoatán, fue identificado en Tapachula, Chiapas), tiene lesiones en la boca, padece neoplasia Una mujer de 28 años (proveniente de Pijijiapan, fue identificado en Tapachula, Chiapas), tiene una lesión en el oído izquierdo, no tiene padecimientos Un hombre de 71 años (proveniente y fue identificado en Tonalá, Chiapas), tiene lesiones en el miembro superior izquierdo, padece insuficiencia venosa Una mujer de 75 años (proveniente e identificada en Campeche), tiene una lesión en nariz, boca y ojos, padece neoplasia Un hombre de 48 años (proveniente y fue identificado en Jalapa, Veracruz), tiene lesiones en el cabeza y cuello, padece alcoholismo Un hombre de 60 años (proveniente de Tixpehual, fue identificado en Mérida, Yucatán), tiene lesiones en miembro inferior derecho, padece alcoholismo Un hombre de 76 años (proveniente e identificado en Motul, Yucatán), tiene una lesión en el ojo, padece hipertensión arterial y cáncer basocelular Un hombre de 48 años (proveniente de San Juan Bautista, fue identificado en San Juan Bautista, Oaxaca), tiene lesiones en miembro inferior derecho, padece Diabetes mellitus y cromoblastoma Un hombre de 73 años (proveniente de Gudalupe Etla, fue identificado en Oaxaca de Juárez), tiene lesiones en miembro inferior izquierdo, no tiene padecimientos Un hombre de 23 años (proveniente de Santo Tomás Tamazulapan, fue identificada en Oaxaca de Juárez), tiene lesiones en la nariz, padece obesidad y neoplasia Una mujer de 83 años (proveniente e identificada en Huautla de Jiménez, Oaxaca), tiene lesiones en el miembro inferior izquierdo y derecho, padece diabetes mellitus, trastornos de la conciencia y sensibilidad y enfermedades que causan ulceras en la piel Una mujer de 49 años (proveniente e identificada en San Pedro Mixtepec, Oaxaca), tiene lesiones en nariz, ojo y boca, no tiene padecimientos Un hombre de 21 años (proveniente de Lázaro Cárdenas, fue identificada en Benito Juárez, Quintana Roo), tiene lesiones en cabeza y cuello, no tiene padecimientos Un hombre de 52 años (proveniente e identificado en Othón P. Blanco, Quintana Roo), tiene lesiones en el miembro inferior izquierdo, padece alcoholismo Un hombre de 67 años (proveniente e identificado en Coatzacoalcos, Veracruz), tiene lesiones en el miembro inferior derecho, padece enfermedades que producen úlceras en la piel

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

Las 10 personas en tratamiento ambulatorio se encuentran en los siguientes casos:

Un hombre de 69 años (proveniente e identificado en Huixtla, Chiapas), tiene lesiones en el miembro inferior izquierdo, se encuentra en abandono social Una mujer de 68 años (proveniente e identificada en Mapastepec, Chiapas), tiene lesiones en el miembro inferior izquierdo, padece enfermedades que provocan ulceras en la piel Un hombre de 47 años (proveniente de Ocosingo, fue identificada en Altamirano, Chiapas), tiene lesiones en cabeza y cuello, no tiene padecimientos Un hombre de 76 años (proveniente e identificado en Centla, Tabasco), tiene lesiones en cabeza y cuello, padece Parkinson Un hombre de 60 años (proveniente e identificado en San Pedro Tututepec, Oaxaca), tiene lesiones en el miembro inferior izquierdo, padece enfermedades que producen ulceras en la piel Un hombre de 70 años (proveniente e identificado en Benito Juárez, Quintana Roo), tiene lesiones en el miembro inferior izquierdo, padece diabetes mellitus Un hombre de 82 años (proveniente e identificado en Benito Juárez, Quintana Roo), tiene lesiones en el miembro superior izquierdo, padece hipertensión arterial Un hombre de 82 años (proveniente e identificado en Felipe Carrillo Puente, Quintana Roo), no tiene padecimientos Un hombre de 58 años (proveniente e identificado en José María Morelos, Quintana Roo), tiene lesiones en el tronco, padece alcoholismo Un hombre de 78 años (proveniente e identificado en Zaragoza, Veracruz), tiene lesiones en el miembro superior derecho, padece psoriasis

Cabe resaltar que 101 personas han sido dadas de alta en su mayoría por mejoría, aunque siguen 16 hospitalizados debido al gusano barrenador.

¿Qué es la miasis por gusano barrenador?

La miasis cutánea es una infestación parasitaria de la piel causada por las larvas de determinadas especies de mosca, como la Cochliomyia hominivorax, de acuerdo con el Manual MSD para el público en general.

La miasis por el Gusano Barrenador del Ganado fue descrita por primera vez en 1858. Infecta a mamíferos, incluido el humano, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cómo afecta la miasis a los humanos?

Si bien es poco común que la miasis afecte a humanos, pueden infestar heridas en personas con poca sensibilidad, como algunos pacientes diabéticos que no detectan el dolor de la lesión, dijo la UNAM.

Sin embargo, los principales hospederos son los bovinos, pues la mosca es atraída por el olor del ombligo de los becerros.

También se puede encontrar en cerdos, perros, caballos y, en menor medida, conejos. Esta plaga es más frecuente en zonas rurales y poco común en las ciudades.

Si una persona se infecta requerirá de hospitalización y atención médica especializada.

¿Cómo identificar la miasis por el gusano barrenador en el Ganado?

El Senasica explicó que las larvas pueden infestar diversas heridas, incluso tan pequeñas como la picadura de una garrapata.

No obstante, las infestaciones más frecuentes se presentan en el ombligo de los neonatos, en las heridas generadas por la castración o el descorne, así como en las regiones vulvares o perineales de las hembras.

“Cuando inicia la infestación se puede observar un movimiento leve dentro de la herida, la cual se extiende y se hace profunda conforme las larvas se alimentan de los tejidos, produciendo supuración serosanguinolenta”, alertó el organismo.

“Generalmente los animales afectados se separan del grupo y manifiestan depresión, falta de apetito y molestia en la herida; los animales que no reciben tratamiento pueden morir de 7 a 14 días después”. Senasica

¿Qué se hace ante un posible caso de miasis por gusano barrenador?

Ante la identificación de un caso probable de miasis por gusano barrenador, en una unidad de atención

de primer, segundo o tercer nivel, se deberán realizar las siguientes actividades:

Se identifican heridas infestadas por larvas

Se procede a su limpieza y posterior desinfección

Se notifica de manera inmediata (primeras 24 horas) a la jurisdicción sanitaria y al nivel inmediato superior de su institución, anexando el estudio epidemiológico de caso

La jurisdicción sanitaria y epidemiología estatal deberán asegurar la notificación inmediata del

caso enviado el estudio epidemiológico al correo miasisgbg.humano@salud.gob.mx

caso enviado el estudio epidemiológico al correo miasisgbg.humano@salud.gob.mx Se recolectan, preferentemente, diez larvas de la parte más profunda de la lesión o moscas, en

frasco de polipropileno debidamente etiquetado

frasco de polipropileno debidamente etiquetado Los ejemplares en fase adulta se envían en seco, junto con el formato REMU-F-12 y breve resumen clínico, al laboratorio de Entomología del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Finalmente, se considera lo indicado en el “Manual para el Envío y Recepción de Muestras para Diagnóstico”

También se consideran los criterios de aceptación o rechazo para muestras preservadas en seco establecidos en los “Lineamientos para la Vigilancia Entomológica”

Fuente: Secretaría de Salud

¿Qué se sabe de la mosca C. hominivorax?

Las larvas de Cochliomyia hominivorax (C. hominivorax) son las responsables de causar miasis cutánea, una infestación parasitaria de la piel, según el boletín de la Secretaría de Salud.

Se trata de una mosca de color verde azulado, con un tamaño que oscila entre 10 y 15 milímetros. Su

estadio larval, conocido como gusano barrenador del ganado, es un parásito que se sitúa en los tejidos de animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano.

El gusano barrenador es en realidad la larva de esta clase de mosca.

Así se ve esta larva

La larva de C. hominivorax tiene las siguientes características:

Forma cilíndrica

Blanquecina

Rodeada por anillos con espinas

En un extremo tiene dos ganchos que utiliza para desgarrar los tejidos

¿Cómo se comporta la mosca C. hominivorax?

Cabe destacar que la hembra de C. hominivorax se aparea sólo una vez en todo su ciclo vital y posee una notable fecundidad, con la capacidad de depositar hasta 4 mil huevos.

Las hembras pueden dispersarse hasta 50 kilómetros desde su lugar de origen y pueden ser transportadas a distancias aún mayores al adherirse a vehículos u otros medios de transporte.

Cabe destacar que cada grupo de huevos consta de entre 12 y 400 en la superficie cutánea del huésped y se convierten en larvas en un lapso de pocas horas, iniciando su alimentación de tejido.

Después de cuatro u ocho días, las larvas se desprenden del huésped y se entierran a escasa profundidad en el suelo para comenzar su metamorfosis a pupa.

¿De dónde proviene el gusano barrenador y a quién afecta?

El gusano barrenador del ganado es endémico de las regiones tropicales y subtropicales del continente americano, incluyendo países como:

Cuba

Haití

República Dominicana

Una de las poblaciones de mayor riesgo incluye a los residentes de áreas rurales en regiones con endemicidad del gusano, donde se practica la ganadería.

También están en riesgo los individuos con contacto frecuente con ganado, así como personas con heridas quirúrgicas recientes e individuos inmunocomprometidos o con desnutrición.

