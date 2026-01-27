España ya no es país libre de sarampión: OMS le retira estatus y pide reforzar vacunación

GENERANDO AUDIO...

España ya no es un país libre de sarampión. Foto: Getty Images

España ya no es un país libre de sarampión, la Organización Mundial de la Salud (OMS) le quitó dicho estatus tras reestablecerse la transmisión endémica. El territorio español tenía el estatus de país libre de dicha enfermedad desde el año de 2016.

María José Sierra, subdirectora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), indicó que la OMS le recomendó a España que refuerce la vacunación frente al sarampión. La funcionaria indicó que también se pidió aumentar aún más la vigilancia de casos sospechosos.

España atiende recomendaciones ante el sarampión

Tras darse a conocer que España ya no es un país libre de sarampión, el Ministerio de Sanidad informó que ya trabaja en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del sarampión y la rubéola, con el objetivo de recuperar el estatus de país libre de tal enfermedad.

La decisión se dio en un contexto de repunte de casos tanto a nivel europeo como global. Además de España, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido también han pasado de una situación de eliminación a una de transmisión restablecida.

En total, 13 países de la región europea presentan circulación persistente del virus. Francia, Alemania e Italia, por su parte, evolucionaron de un escenario de interrupción de la transmisión a uno de transmisión sostenida.

En 2024, España notificó 467 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 227 fueron confirmados. Del total confirmado, 23.3% correspondió a casos importados; 44.9% estuvo relacionado con la importación y en 32.2% no se pudo determinar el origen.

En 2025, hasta el 28 de diciembre, se habían confirmado 397 casos de un total de 971 sospechosos. Entre ellos, 108 fueron importados, principalmente de Marruecos y Rumanía.

Además, durante 2024 se registraron 30 brotes en 12 comunidades autónomas, generalmente de tamaño reducido y corta duración. Uno de los brotes más relevantes afectó a población infantil con baja cobertura de vacunación, generando 52 casos en un periodo de tres meses.

Vacunación, clave para frenar el sarampión

Las autoridades sanitarias indicaron que la vacuna triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis) continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad.

En 2024, la cobertura nacional en España alcanzó 97.3% para la primera dosis y 93.8% para la segunda. Sin embargo, para lograr inmunidad colectiva efectiva se requieren coberturas superiores al 95% con ambas dosis.

De los 227 casos confirmados en 2024, 160 correspondieron a personas no vacunadas y siete recibieron solo una dosis, lo que evidencia la importancia de completar el esquema.

Sarampión en México

La Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por sarampión en Michoacán durante este 2026, mientras el país enfrenta un brote que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

La persona fallecida era del sexo masculino y tenía 64 años, residía en el municipio de Coalcomán. La autoridad detalló que dicho hombre no contaba con su esquema de vacunación.

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión, del 26 de enero de 2026, en las últimas 24 horas se confirmaron 107 nuevos contagios (sin especificar en qué estados), reflejando un incremento sostenido en la curva epidemiológica, especialmente durante enero.

En diciembre de 2025 se contabilizaron 748 casos, mientras que en los primeros días de 2026 ya se registran 987 casos adicionales. Las entidades con mayor número de contagios este año son:

Jalisco : 521 casos

: 521 casos Chiapas : 200 casos

: 200 casos Sinaloa : 65 casos

: 65 casos Ciudad de México: 51 casos

Aunque algunas regiones concentran la mayoría de los contagios, el virus ha sido detectado en todo el país, evidenciando la dispersión nacional y las dificultades para contener la transmisión.

¿Quiénes son más probables a contagiarse de sarampión?

El grupo más afectado por el sarampión son los niños de uno a cuatro años, con mil 132 casos confirmados, seguido de los menores de cinco a nueve años con 881 contagios.

Los menores de un año presentan la tasa de incidencia más alta, con más de 44 casos por cada 100 mil habitantes, ya que aún no completan su esquema de vacunación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento