Virus Nipah no representa una amenaza de pandemia, según experto: “Es muy poco probable”

Dr. Alejandro Macías habla sobre le virus Nipah | Foto: IA (Uno TV)

El caso de dos enfermeras contagiadas con el virus Nipah en Bengala, India, provocó la reacción de autoridades en Asia. Y aunque esta enfermedad tiene una alta tasa de letalidad, un experto mexicano reconoció que no representa una amenaza de epidemia o pandemia por su baja capacidad de transmisión.

En entrevista con Unotv.com, el infectólogo mexicano Alejandro Macías analizó las características de este patógeno y explicó que las probabilidades de que se convierta en una pandemia similar a la de COVID-19 son sumamente bajas.

¿Es posible una pandemia por el virus Nipah?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido al Nipah en su lista de enfermedades prioritarias del plan de investigación y desarrollo; sin embargo, el Dr. Macías enfatizó que su capacidad de contagio es limitada, por lo que una emergencia sanitaria internacional es improbable.

“No es una enfermedad que se transmita con facilidad de persona a persona (…) es poco probable que en la situación actual esto llegue a causar una epidemia, una pandemia o un brote generalizado en alguna región, eso es muy poco probable”. Dr. Alejandro Macías

A diferencia del SARS-CoV-2, donde una persona podía infectar a más de diez, el virus Nipah tiene un número básico de reproducción menor a uno, según el experto mexicano.

Según su explicación, en promedio, un enfermo no llega a contagiar a otra persona, lo que facilita que los brotes se extingan con medidas de aislamiento e higiene básicas.

“Cuando una persona no infecta a más de uno en promedio, el brote tiende a desaparecer“, señala el especialista.

Esta baja transmisibilidad es la razón principal por la que brotes anteriores, como el más reciente de 2023, no prosperaron a escala global.

Además, la alta letalidad del virus juega en su contra para propagarse, ya que el huésped fallece con rapidez, reduciendo la ventana de tiempo para contagiar a otros, según explicó adicionalmente el Dr. Alberto Sanagustín, de España.

“Los virus más letales suelen ser los menos pandémicos. Si un virus mata al huésped en 48 horas, no le da tiempo de subirse al avión, ir a trabajar o besar a su familia. El virus se quema antes de poderse propagar, explicó en un video.

¿Cómo se transmite el virus y qué tan letal es, según la OMS?

Históricamente, la transmisión del virus Nipah comienza cuando los murciélagos, el reservorio de la enfermedad, llegan cerca de árboles frutales, que terminan contaminados por las heces de estos animales, de acuerdo con la OMS.

Los cerdos se contaminan al consumir las frutas que caen de los árboles y, de esta forma, se transmite a los humanos, de acuerdo con el Dr. Carlos Arturo Álvarez Moreno, infectólogo colombiano, asesor de la OMS.

La OMS también precisa que la tasa de letalidad varía entre el 40% y el 75% de los casos. Esta tasa puede variar según el brote, dependiendo de las capacidades para la vigilancia epidemiológica y la gestión clínica.

México no debería estar preocupado por el virus Nipah

El especialista aclaró que, considerando la vía de propagación del virus Nipah, es improbable que pueda rebasar las barreras mexicanas. En primer lugar, porque los murciélagos reservorios no habitan en México y, en segundo lugar, porque no se transmite por el aire.

El Dr. Macías aclara que este tipo de fauna específica no se encuentra en nuestro país, lo que elimina el riesgo de un salto zoonótico local.

Para que el virus llegara a México, tendría que ocurrir una transmisión persona a persona mediante un contacto extremadamente estrecho con fluidos corporales, ya que el virus no se transmite por el aire.

“Lo lo que funciona es el contacto directo, no el aire (…) No tenemos acá ese tipo de murciélagos frugívoros. En este momento, en países fuera de la Asia tendría que transmitirse de persona a persona y eso es muy poco probable porque hay que tener contacto muy estrecho con las secreciones de la persona, no con el aire que emite la persona”. Dr. Alejandro Macías

Por ello, el especialista considera que medidas como la supervisión en aeropuertos son de “poca utilidad” práctica y responden más a una necesidad de las autoridades por mostrar actividad que a una estrategia epidemiológica eficiente.

Desde su punto de vista, la situación actual por el virus Nipah se puede contener “con relativa facilidad” mediante trabajo de limitación, higiene y distanciamiento.

Dr. Alejandro Macías hace un llamado a la calma

El mensaje final del Dr. Alejandro Macías al respecto del virus Nipah considera que el mundo debe observar el fenómeno con atención pero “con calma”, según dijo a Uno TV.

“Hay que tomar las cosas con calma en su justa medida con ecuanimidad. Sí, es verdad que es un asunto preocupante, pero no es ni mucho menos una una amenaza clara y evidente de una epidemia o siquiera un brote que se salga del Asia. Eso es poco probable”, señaló.

Si bien el virus tiene el potencial biológico de mutar, actualmente no representa una amenaza que deba activar alertas máximas de preparación pandémica internacional.

Más allá del Nipah, el experto advierte que este brote es un recordatorio de que la verdadera preparación debe enfocarse en amenazas más probables, como nuevas cepas de influenza o variantes de COVID-19.

¿Cuál es la situación actual por el virus Nipah?

El pasado 12 de enero, medios oficiales de India dieron a conocer la existencia de dos casos sospechosos de infección por el virus Nipah en Bengala, India.

El diario El País señaló que los dos casos, identificados el 11 de enero, se confirmaron como positivos por Nipah el pasado 14 de enero en dos enfermeras de una clínica privada de Kolkata, a 24 kilómetros al norte de Calcuta.

Ambas mujeres habrían estado expuestas al virus durante una visita de trabajo al distrito de Purba Bardhaman, donde estuvieron en contacto con una persona fallecida por causas desconocidas.

Las dos enfermas presentaron cuadros clínicos graves. Una de ellas ha evolucionado favorablemente, con una disminución de la dependencia de oxígeno y la retirada de la intubación el 16 de enero de 2026. La segunda enfermera permanece en coma, sin mejoría en su estado clínico, con corte al 27 de enero.

Cabe destacar que estos son los primeros casos detectados en Bengala Occidental desde 2007, según el diario El País.

El Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) de India ha aclarado que no significa un brote grave, sino una ocurrencia local limitada a dos distritos.

“Los datos disponibles sugieren que no hay motivo para que la población general se preocupe por la seguridad de las personas y sus familias”, remató el NCDC de India.

A pesar de esto, el Departamento de Control de Enfermedades (DDC) del Ministerio de Salud Pública de Tailandia anunció este lunes 26 de enero que está monitoreando de cerca la situación del virus Nipah en India.

El DDC enfatizó que Tailandia permanece en “alerta máxima y está reforzando diferentes medidas preventivas” contra una posible transmisión transfronteriza.

“Como parte de las medidas de contención, se ha informado que casi 100 personas han sido puestas en cuarentena domiciliaria (en India) mientras las autoridades sanitarias realizan el rastreo de contactos y las operaciones de control de la enfermedad”, informó el DDC.

