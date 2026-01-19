La “hora de oro”: el tiempo decisivo para sobrevivir tras un choque ferroviario como el de España

GENERANDO AUDIO...

Accidente ferroviario ocurrido en el sur de España, domingo 18 de enero.

La llamada “hora de oro” es determinante para salvar vidas en accidentes ferroviarios, como el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, España, ocurrido el domingo 18 de enero. Y es que, según especialistas, los primeros 60 minutos tras un siniestro pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Elena Plaza, enfermera y especialista en urgencias y emergencias, compartió que la “hora de oro” es un concepto fundamental que define los primeros minutos posteriores a un siniestro, cuando la intervención rápida y correcta es vital para la supervivencia de los pacientes politraumatizados.

Importancia de la “hora de oro”

Durante la “hora de oro” se busca realizar un diagnóstico rápido, estabilizar al paciente y tratar las lesiones que ponen en riesgo inmediato su vida.

Elena Plaza explicó que una hemorragia externa masiva puede provocar la muerte en apenas cinco minutos si no se actúa de inmediato,

“Un corte en brazos o piernas puede desangrarse en cinco minutos si no se actúa de inmediato. La solución inicial es rápida, aunque luego sea necesario quirófano”. Elena Plaza, enfermera

En el caso de los traumatismos craneoencefálicos graves, la falta de ventilación adecuada puede ser letal en cuestión de minutos.

Otras lesiones, como hemorragias internas profundas, no siempre permiten una intervención inmediata en el lugar, pero requieren una correcta estabilización para un traslado seguro al hospital.

También existen daños cardíacos o pulmonares que sí pueden recibir tratamiento inicial en el sitio del accidente, ganando tiempo crucial para la supervivencia.

Fracturas de pelvis o fémur, aunque graves, pueden permitir cierta demora, siempre que se realice una correcta inmovilización y control del sangrado. Por ello, la experta insiste en que la clave está en priorizar correctamente según la gravedad de cada lesión.

¿Cómo se decide quién se atiende primero?

En emergencias con múltiples víctimas, lo primero que hacen los servicios de rescate es realizar el triaje, un sistema de clasificación rápida que permite asignar prioridades de atención.

Elena Plaza explicó que el método más utilizado divide a los pacientes en cuatro categorías, identificadas por colores.

Negro, se asigna a los fallecidos

se asigna a los fallecidos Verde , a quienes pueden caminar y presentan lesiones leves

, a quienes pueden caminar y presentan lesiones leves Amarillo , a pacientes graves que requieren atención, pero no inmediato

, a pacientes graves que requieren atención, pero no inmediato Rojo, a los pacientes en estado crítico, con compromiso vital, que necesitan intervención urgente y traslado prioritario al hospital

Tras el triaje, las víctimas son llevadas a puestos sanitarios avanzados, como hospitales de campaña, donde se continúa la estabilización.

Las ambulancias primero trasladan a los pacientes rojos, luego a los amarillos y, finalmente, a los verdes, evitando así el colapso de los servicios de emergencia.

Incidente de múltiples víctimas y coordinación sanitaria

El profesor Luis García, del Máster en Dirección y Gestión de Enfermería de la VIU, explicó que este tipo de siniestros se consideran incidentes de múltiples víctimas, ya que superan la capacidad inmediata de respuesta de los servicios sanitarios. Por ello, se movilizan todos los recursos disponibles y se distribuye a los pacientes entre varios hospitales para evitar la saturación.

Luis García destacó la importancia de instalar hospitales de campaña y mantener una coordinación directa entre el 112, los responsables en el lugar del accidente y los jefes de guardia hospitalarios.

Accidente en España

El reciente accidente de dos trenes en España, el cual cobró la vida de al menos 39 personas, se suma a la lista de tragedias ferroviarias más fuertes que han ocurrido en todo el mundo.

De acuerdo con la empresa ferroviaria Iryo, una de las unidades salió de la estación de origen en la provincia de Córdoba, en España, a las 18:40 horas del 18 de enero. Trasladaba a 289 pasajeros, cuatro tripulantes y un maquinista.

Poco después, el tren se descarriló e invadió la vía contigua, provocando un choque contra otro tren que también quedó descarrilado. El incidente ha dejado, hasta el momento, 40 personas fallecidas.

