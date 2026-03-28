Hospital de la Mujer emplea cirugía de mínima invasión de útero

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En el Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud federal, especialistas han comenzado a reforzar el uso de cirugía de mínima invasión en procedimientos ginecológicos, principalmente mediante laparoscopía. Esta técnica permite intervenir la zona abdominal o pélvica con incisiones pequeñas, lo que mejora la recuperación de las pacientes.

De acuerdo con personal médico, este tipo de cirugía se aplica en casos como la miomatosis uterina, donde en algunos casos se realiza la histerectomía total abdominal, es decir, la extracción del útero, con o sin conservación de los ovarios, dependiendo de cada paciente.

Hospital de la Mujer apuesta por cirugía laparoscópica

Actualmente, el hospital busca que un mayor número de procedimientos sean mínimamente invasivos. La técnica consiste en realizar incisiones de aproximadamente medio centímetro, lo que reduce el sangrado, acorta el tiempo de hospitalización y permite una recuperación más rápida.

Sin embargo, no todas las pacientes son candidatas. Este tipo de cirugía no se recomienda cuando existen tumores malignos o cuando el útero presenta un gran tamaño. Además, se evalúan factores como cirugías previas y el tipo de padecimiento, ya sea benigno o maligno.

Aumentan consultas ginecológicas y casos detectados

En 2025, el Hospital de la Mujer realizó 4 mil 755 cirugías, de las cuales 843 fueron ginecológicas, manteniendo un promedio similar en los últimos tres años. A pesar de ello, las consultas por irregularidades ginecológicas han ido en aumento.

Especialistas atribuyen este incremento a que las pacientes acuden más temprano a revisión y a que el hospital funciona como centro de referencia, recibiendo casos enviados desde otros centros de salud.

Casos de cáncer ginecológico en México 2026

Datos de la Secretaría de Salud federal indican que, en lo que va de 2026, se han registrado:

705 casos de tumor maligno en cuello de útero

de tumor maligno en 554 casos en cuerpo de útero

en 594 casos en ovario

Estas cifras son similares a las del año anterior.

Las autoridades informaron que las pacientes pueden acudir de lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 horas, al Hospital de la Mujer, donde los servicios son gratuitos.

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