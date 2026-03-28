Frutos secos: cuáles elegir para cuidar el corazón, el cerebro y las defensas

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¿Los frutos secos son saludables? Foto: Shutterstock

Durante años, los frutos secos fueron evitados por su alto contenido calórico, pero hoy la evidencia científica los posiciona como uno de los alimentos más completos para la salud, diversos estudios coinciden en que su consumo regular puede contribuir a la protección cardiovascular, el buen funcionamiento del cerebro y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Una revisión publicada en la base de datos de National Institutes of Health señala que los frutos secos son ricos en grasas insaturadas, fibra, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos como polifenoles, los cuales están relacionados con efectos antiinflamatorios y antioxidantes, estos componentes son clave para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida.

Los mejores frutos secos para el corazón

La salud cardiovascular es uno de los aspectos más beneficiados por el consumo de frutos secos. El estudio alojado en PubMed Central indica que incluirlos en la dieta puede ayudar a reducir el colesterol LDL (conocido como “malo”) y mejorar la función de los vasos sanguíneos.

Entre los más destacados están:

Nueces: ricas en ácidos grasos omega-3 (ALA), que ayudan a disminuir la inflamación y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Almendras: contribuyen a mejorar el perfil lipídico y aportar vitamina E, un antioxidante clave.

Pistaches: asociados con mejoras en la presión arterial y la salud vascular.

El análisis también destaca que el consumo frecuente de frutos secos está vinculado con una menor incidencia de enfermedades cardíacas cuando se integran en una dieta equilibrada.

Beneficios para el cerebro

Además del corazón, el cerebro también obtiene beneficios importantes. De acuerdo con el estudio publicado en ScienceDirect, los frutos secos contienen nutrientes esenciales para la función cognitiva, como vitamina E, ácidos grasos poliinsaturados y antioxidantes.

Estos compuestos pueden ayudar a:

Proteger las neuronas del daño oxidativo

Favorecer la memoria y la concentración

Reducir el riesgo de deterioro cognitivo con la edad

En particular, las nueces destacan nuevamente por su perfil nutricional, ya que su contenido de omega-3 está relacionado con una mejor salud cerebral.

Refuerzo para el sistema inmunológico

El sistema inmune también se beneficia del consumo de frutos secos. Los estudios señalan que su contenido en antioxidantes y minerales como zinc, magnesio y selenio contribuye a fortalecer las defensas del organismo, por ejemplo:

Almendras: aportan vitamina E, fundamental para la respuesta inmune

Nueces de Brasil: destacan por su alto contenido de selenio, un mineral clave en la protección contra infecciones

Además, los compuestos bioactivos presentes en estos alimentos ayudan a combatir el estrés oxidativo, un factor relacionado con múltiples enfermedades.

¿Cuántos frutos secos consumir?

La evidencia científica coincide en que la cantidad ideal es un puñado al día (aproximadamente 28 gramos), esta porción permite obtener sus beneficios sin exceder la ingesta calórica.

Se recomienda optar por versiones naturales o tostadas sin sal, evitando las presentaciones con azúcares añadidos o sodio en exceso.

Los frutos secos son un alimento clave para una dieta saludable, su combinación de grasas buenas, antioxidantes y nutrientes esenciales los convierte en aliados del corazón, el cerebro y el sistema inmune.

Consumidos con moderación, pueden marcar una diferencia significativa en la prevención de enfermedades y el bienestar general.

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