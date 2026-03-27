Nueva variante BA.3.2 de COVID-19 se expande a 23 países, ve síntomas

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No hay casos de la nueva variante de COVID-19 en México.

Especialistas alertaron sobre una nueva variante de COVID-19 denominada BA32, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) a través de un reporte. Según el documento, esta mutación ha sido reportada en 23 países, hasta el 11 de febrero.

Los CDC advirtieron que, si bien la variante BA.3.2 no se ha asociado con una mayor gravedad clínica, sí presenta mayor capacidad de escape inmunitario, lo que podría reducir la protección tanto de las vacunas como de infecciones previas.

Hasta ahora, esta variante de COVID-19 no ha sido reportada en México por la Secretaría de Salud.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene bajo vigilancia a esta variante, de acuerdo con su informe de diciembre de 2025.

La OMS explicó que evalúa su riesgo como “bajo” para la salud pública, pero coincidió que la variante de COVID-19 muestra un escape inmunitario importante. También aclaró que las vacunas actuales siguen protegiendo contra enfermedad grave.

Sintomas de la variante BA.3.2

La variante BA.3.2, al igual que otros linajes de Ómicron, no presenta síntomas diferenciados hasta ahora, dijo la OMS.

Fiebre

Tos seca

Dolor de garganta

Fatiga o cansancio

Dolor de cabeza

Congestión o secreción nasal

Dolores musculares

En la mayoría de los casos, se trata de cuadros leves o moderados, especialmente en población vacunada.

Paises donde se ha identificado la nueva variante de COVID-19

África : Sudáfrica y Mozambique

: Sudáfrica y Mozambique Europa: Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Reino Unido

Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Reino Unido Asia: Japón

Japón África : Kenia

: Kenia América: Estados Unidos

En Estados Unidos, los primeros casos identificados corresponden a tres pacientes, incluidos dos adultos mayores hospitalizados con comorbilidades y un menor atendido de forma ambulatoria, todos con evolución favorable.

Sin embargo, especialistas advierten sobre su escape inmunitario, tanto de vacunas como de infecciones anteriores, lo que podría facilitar nuevos contagios incluso en personas con inmunidad previa.

¿De dónde viene la nueva variante BA32?

La variante BA.3.2 de COVID-19 es un linaje derivado de Ómicron (BA.3), con cambios genéticos más extensos.

Fue identificada por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024 y desde entonces se ha expandido a nivel internacional, con presencia en regiones de África, Europa, Asia y América, lo que confirma su dispersión global.

Su circulación comenzó a aumentar a partir de septiembre de 2025, con un pico en diciembre del mismo año. En algunos países europeos, llegó a representar hasta el 30% de las secuencias analizadas.

La variante BA.3.2 fue detectada en hisopos nasales recogidos de cuatro viajeros estadounidenses, muestras clínicas de cinco pacientes, tres muestras de aguas residuales de aviones y 132 muestras de vigilancia de aguas residuales de 25 estados, de acuerdo con los CDC.

Los CDC también señalaron que debido a que muchos países tienen capacidades limitadas de vigilancia genómica, es probable que estas detecciones no reflejen la extensión geográfica real de la propagación.

“Los análisis filogenéticos han identificado la aparición de dos sublinajes de BA.3.2 (BA.3.2.1 y BA.3.2.2), lo que indica una evolución viral en curso”, advirtieron los CDC.