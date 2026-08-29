IMSS ofrece recomendaciones a padres de familia para cuidar la salud de sus hijos en este regreso a clases

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Prepara a tus hijos para el regreso a clases 2026 | Imagen: Cuartoscuro

El ciclo escolar 2026-2027 comenzará este lunes 31 de agosto, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instó a los padres de familia a estar atentos a posibles problemas de salud de sus hijos y a verificar que cuenten con su esquema de vacunación completo antes del regreso a clases.

La institución mexicana también recomendó a los tutores de las niñas y niños mexicanos asegurarse de que duerman ocho horas al día, usen calzado cómodo, flexible y de suela antiderrapante, así como una mochila adecuada al tamaño del menor.

Recomendaciones del IMSS para el regreso a clases

Rumbo al inicio del periodo escolar 2026-2027, el IMSS pidió a padres de familia estar atentos a posibles problemas en el oído y en la visión de sus hijos para acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF).

Además de verificar el estado de salud de sus hijas e hijos, hizo un llamado a revisar que cuenten con su esquema de vacunación completo y fomentar una adecuada hidratación para evitar enfermedades transmisibles en el regreso a clases.

Por su parte, la Dra. Hortensia Vega, jefa de área en la División de Medicina Familiar de la Coordinación de Unidades de Primer Nivel, recomendó que, antes del primer día de escuela, los estudiantes deben dormir ocho horas y los padres deben tomar en cuenta los siguientes elementos para el refrigerio escolar:

Porciones pequeñas de proteínas

Carbohidratos

Fibra

Frutas y verduras de temporada

Semillas, como nueces y cacahuates

En este sentido, aseguró que un “lunch” ideal puede incluir un sándwich de jamón con queso panela o queso fresco, con una ensalada de pepinos y zanahoria, así como una fruta.

¡Tomar agua y usar calzado cómodo en el regreso a clases es clave!

La Dra. Vega recomendó el consumo de un litro a litro y medio de agua simple al día en el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Esta cantidad “puede incrementarse ante el aumento de temperatura y al realizar actividad física“, enfatizó.

Otra recomendación de la especialista es que el calzado de las niñas y nin1os tengan las siguientes características:

Cómodo

Flexible

Acojinado

De suela antiderrapante

De medio número más grande

De esta forma, los pies de los estudiantes tendrán mayor comodidad y se podrá evitar accidentes en el nuevo ciclo escolar.

¡Evita problemas de salud en el ciclo escolar 2026-2027!

La experta del IMSS también aseguró que es necesario comprar una mochila adecuada al tamaño del menor, es decir, que sea amplia y cuente con correas anchas y acojinadas para colgarla en los hombros.

“La mochila no debe pesar más allá del 10 al 15 % del peso corporal de los menores, con el objeto de evitar que el peso provoque malas posturas y problemas en la columna de niñas y niños”. IMSS

Por otro lado, en caso de que los menores presenten problemas auditivos o visión al regresar a clases, los padres deben observar los siguientes comportamientos:

Si abren y cierran mucho los ojos

Si se tallan los ojos con frecuencia

Si fijan la mirada por varios segundos

Si presentan estos problemas al jugar en el celular

Si piden que eleven la voz para entender lo que dicen maestros y compañeros

En tal caso, se requiere acudir con el médico familiar para detectar posibles problemas en la visión o el oído, según explicó la doctora Vega.

Finalmente, la especialista también recordó la importancia de proteger la piel de niñas y niños de los rayos ultravioleta es recomendable que los menores usen factor de protección solar 30 o superior y enseñarles a usar sombrero de ala ancha.

La jefa de área en la División de Medicina Familiar del IMSS enfatizo que estos temas se deben trabajar desde casa todos los días, para que niñas y niños se acostumbren y lo hagan de manera rutinaria, con lo que los menores aprenderán a cuidar su salud desde edades tempranas.

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