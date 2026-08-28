UNAM alerta por epidemias de cesáreas en México: pone en riesgo a mujeres y bebé

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En México existe una epidemia de cesáreas, advirtió la UNAM. Foto: Shutterstock

En México, 55% de los nacimientos fueron por cesárea en 2023, una cifra que supera los niveles considerados ideales a nivel internacional, de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes advirtieron que esta operación implica riesgos para las mujeres y los bebés cuando se realiza sin una justificación médica.

“Este procedimiento quirúrgico salva vidas en situaciones de emergencia, pero se ha generalizado y normalizado tanto que la sociedad piensa que no implica riesgos, cuando sí los hay”, explicó Lucía Illescas, coordinadora adjunta del Programa Único de Especializaciones en Enfermería de la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO) de la UNAM.

Por su parte, Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, profesora de posgrado en la especialidad de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina, señaló que el incremento de las cesáreas en México no es reciente.

“Tiene más de 20 años. El discurso siempre debe ser que el parto es la manera más natural, espontánea y benéfica para la mamá y para el bebé”.

¿Qué riesgos puede tener una cesárea sin justificación médica?

Aunque la cesárea es fundamental cuando existen complicaciones, las especialistas señalaron que una cirugía innecesaria puede elevar los riesgos para la madre.

“Para la mamá, incrementa el riesgo de muerte (no mucho, pero es mayor que un parto), así como las probabilidades de una trombosis, infección o sangrado”, explicó Chinolla.

Además, la cicatriz en el útero puede generar complicaciones en embarazos posteriores.

Para los bebés, una cesárea programada demasiado pronto puede ocasionar problemas si existe un error en el cálculo de la edad gestacional. Un nacimiento que se cree de 39 semanas podría ocurrir en realidad a las 37.

“A las 37 semanas todo puede ser perfecto, pero muchos bebés llegan a comportarse como prematuros y ahí es cuando se presentan problemas, porque se les ponen puntos nasales, a veces se les intuba y además deben permanecer en estancia prolongada, lo que hace que no haya un alojamiento conjunto con la mamá y que se pierda el apego inmediato y la lactancia”, señaló Chinolla.

Cesárea sin consentimiento puede ser violencia obstétrica

Las especialistas de la UNAM también advirtieron que realizar una cesárea sin consentimiento expreso o sin explicar adecuadamente por qué es necesaria puede considerarse violencia obstétrica.

“Realizar esta práctica sin indicación precisa ni consentimiento expreso de la persona se considera violencia obstétrica. Ellas tienen derecho a una segunda opinión y a diferir de la propuesta formulada, a menos que haya suficiente evidencia para ello; sin embargo, en ocasiones no se les toma en cuenta“, afirmó Illescas.

Cesáreas en México superan niveles considerados ideales

Sobre las causas de la alta demanda de cesáreas en México, Zarela Chinolla señaló que en instituciones privadas pueden influir las condiciones de los seguros de gastos médicos y los costos asociados con la atención de un parto o una emergencia.

“En instituciones privadas, con frecuencia, se usan seguros de gastos médicos, pero el monto que suelen ofrecer para un parto es bajo y a veces no cubre los gastos derivados de cualquier emergencia, por lo que muchos médicos no los aceptan o por lo que algunas mujeres optan por la cesárea”.

También influyen la presión ante posibles complicaciones, los cambios de turno en hospitales, la saturación de los servicios de salud y la idea de que una cesárea permite programar con facilidad el día y la hora del nacimiento.

“La sobresaturación de las instituciones de salud no propicia que cada gestante cuente con una acompañante profesional que la cuide a lo largo del trabajo de parto, por lo que hay un periodo de ansiedad, incertidumbre y desesperación que las lleva a solicitar una cesárea. Eso puede hacer que se les intervenga antes de tiempo y que el neonato no logre la madurez suficiente para adaptarse a la vida extrauterina”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en 2021 que las cesáreas representaban poco más de uno de cada cinco nacimientos en el mundo, es decir, 21%. Además, se prevé que para 2030 casi un tercio de los nacimientos se realice mediante esta cirugía.

Desde 1985, la comunidad sanitaria internacional ha considerado que una tasa ideal de cesáreas se encuentra entre 10 y 15%. En México, la cifra pasó de 45% en 2010 a 55% en 2023.

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