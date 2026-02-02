Sarampión en México deja 26 muertes acumuladas; llaman a vacunarse a menores de 50

GENERANDO AUDIO...

Autoridades piden extremar precauciones. Foto: Getty Images/Ilustrativa

El brote de sarampión que se mantiene activo en México desde 2025 ha provocado 26 defunciones confirmadas, de acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión, con corte al 30 de enero de 2026, elaborado por la Secretaría de Salud.

Tan solo en 2026, las autoridades sanitarias han confirmado mil 479 casos de sarampión. El grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (mil 205 casos), seguido del grupo de 5 a 9 (953 casos) y el de 25 a 29 años (853 casos), destacó el documento.

Ante el aumento de casos, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exhortaron a la población menor de 50 años a vacunarse para reducir el riesgo de contagio.

“Si tienes menos de 50 años debes ponerte una dosis más para mayor seguridad”, dijo Rosa María Wong Chew, de la Facultad de Medicina de la UNAM.

En el caso de las personas mayores de 50 años, generalmente no se recomienda la vacunación, ya que estuvieron expuestas al virus cuando su circulación era elevada y la mayoría desarrolló inmunidad natural, dijo el experto.

Actualmente, el esquema de vacunación contempla:

Primera dosis : al año de edad

: al Segunda dosis: a los 18 meses (o a los 6 años, según el año de nacimiento y pautas actuales)

La vacuna Doble Viral (SR) se usa para refuerzos en adolescentes y adultos de 10 a 49 años sin antecedente vacunal.

Además, todas las vacunas son gratuitas y se encuentran disponibles en unidades de salud.

Entidades con más casos confirmados en lo que va de 2026

De acuerdo al Informe diario del brote de sarampión, con corte al 30 de enero de 2026, las entidades que registran casos son:

Jalisco (829)

Chiapas (216)

Sinaloa (88)

Ciudad de México (86)

Colima (45)

Michoacán (28)

Estado de México (23)

Guerrero (20)

Tabasco (19)

Puebla (19)

Nayarit (16)

Baja California (10)

Durango (10)

Tlaxcala (10)

Chihuahua (8)

Oaxaca (8)

Querétaro (7)

Sonora (7)

Hidalgo (6)

Morelos (6)

Veracruz (6)

Aguascalientes (5)

Nuevo León (3)

San Luis Potosí (3)

Yucatán (1)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite a través de gotículas respiratorias al hablar, toser o estornudar. Aunque suele asociarse con la infancia, expertos advierten que adolescentes y adultos que no cuentan con un esquema de vacunación completo también pueden enfermar y desarrollar complicaciones.

