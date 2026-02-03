Realizan primer trasplante parcial de cara con donante tras eutanasia en el mundo

GENERANDO AUDIO...

Gráfico que muestra la zona del trasplante. Foto: Hospital Vall d’Hebron

El Hospital Universitario Vall d’Hebron, en Barcelona, España, realizó el primer trasplante parcial de cara del mundo a partir de una donante que solicitó la muerte asistida, un hito médico y ético sin precedentes a nivel internacional.

La compleja intervención, considerada un trasplante de tejidos compuestos, requirió la participación de alrededor de 100 profesionales y técnicas avanzadas de microcirugía vasculonerviosa.

La receptora, identificada únicamente como Carme, necesitaba un trasplante facial tipo I, la parte central del rostro, tras sufrir necrosis de los tejidos faciales provocada por una infección bacteriana, lo que afectaba funciones básicas como hablar, comer y ver.

“El trasplante de cara es una cirugía funcional que se lleva a cabo cuando el paciente ha perdido zonas del rostro que no pueden restituirse con otras técnicas quirúrgicas habituales”, explicó el Dr. Joan-Pere Barret i Nerín, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados de Vall d’Hebron.

Un hospital pionero en trasplantes faciales

Vall d’Hebron es uno de los centros de referencia mundial en este tipo de procedimientos. En 2010 realizó el primer trasplante total de cara del mundo, y en 2015 llevó a cabo el primer trasplante facial en asistolia controlada.

Con este nuevo caso, el hospital ha realizado tres de los seis trasplantes de cara efectuados en España.

La donación tras una muerte asistida

La donante había recibido la autorización para la Prestación de ayuda para morir (PRAM) y decidió donar no solo órganos y tejidos, sino también su rostro.

“Alguien que ha decidido dejar de vivir dedica una de sus últimas voluntades a una persona desconocida y le da una segunda oportunidad de esta magnitud”, señaló Elisabeth Navas, coordinadora médica de Donación y Trasplantes del hospital.

Cabe mencionar que España legalizó la eutanasia en 2021 y es líder mundial en donación y trasplantes desde hace más de tres décadas.

“Ya empiezo a parecerme más a mí”

Tras la cirugía y un mes de hospitalización, Carme continúa su proceso de recuperación en casa.

“Estoy en casa y a veces estoy mirándome en el espejo, haciendo las muecas como diciendo ‘ya me parezco más a mí, ya empiezo a parecerme más’”, declaró la paciente durante una rueda de prensa, donde señaló que su evolución es positiva.

Cirugía de máxima complejidad

El trasplante incluyó piel, tejido adiposo, musculatura facial, nervios periféricos y hueso, este tipo de procedimientos pueden durar entre 15 y 24 horas.

Después de la intervención, comienza un largo proceso de rehabilitación facial para recuperar movilidad, sensibilidad y expresividad, además de acompañamiento psicológico para la adaptación a la nueva imagen corporal.

Desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), su directora general, Beatriz Domínguez-Gil, destacó que el procedimiento es resultado de un esfuerzo colectivo y un motivo de orgullo para el sistema sanitario español.

Carme, receptora del trasplante, posa junto al equipo médico. Foto: Reuters

