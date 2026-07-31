¿Adiós al subsidio en salud? Pacientes denuncian cobros en INER

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Pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) denunciaron cambios en el cobro de servicios médicos que, aseguran, podrían dejar a algunas familias sin el subsidio que recibían de acuerdo con su clasificación socioeconómica.

Uno de los casos corresponde a un paciente que lleva alrededor de 10 años recibiendo atención en el instituto. De acuerdo con el testimonio, en mayo de 2026 se les informó que las condiciones habían cambiado y que el costo de la atención podría cubrirse hasta en 100%.

“Sin habernos hecho un estudio socioeconómico para saber cuál es la capacidad del paciente para poder pagar lo que le tocaba o los gastos hospitalarios. No hay otra opción más que pagarlo como tal al 100%, una cantidad que no tenemos”. Testimonio anónimo

Cuotas de recuperación y subsidios en salud

La persona entrevistada explicó que el problema no sólo está en el cobro, sino en que una cantidad total podría ser imposible de pagar para algunas familias. El tema también involucra la actualización de los tabuladores de cuotas de recuperación utilizados en instituciones públicas de salud.

“Todos los institutos llevan recaudado mucho menos de lo que les pidieron; antes, este ingreso propio les permitía poder comprar material, medicamentos, etc. Hoy los tienen obligados a que sea gratuito todo y que en verdad no es gratuito; lo que hacen es que el tabulador se vaya más alto”. Éctor Jaime Ramírez Barba, Médico, exsecretario de Salud de Guanajuato y diputado federal

¿Es legal quitar un subsidio ya otorgado?

El abogado Rodrigo Guerra Wong señaló que, desde su interpretación jurídica, un subsidio previamente otorgado podría constituir un derecho adquirido y que modificarlo de manera retroactiva en perjuicio del paciente podría contravenir la Constitución.

“Ese derecho adquirido es precisamente el subsidio que ya se les había otorgado; no se les puede cambiar. Y lo que están haciendo ahorita es aplicar la ley de manera retroactiva, y la retroactividad de la ley en perjuicio también está prohibida por la propia Constitución”. Rodrigo Guerra Wong, abogado

Por su parte, el médico y diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba cuestionó la aplicación del modelo de gratuidad en hospitales de alta especialidad y señaló que las instituciones enfrentan presiones para generar ingresos propios.

“Ya van tres reformas al mismo artículo donde dice que será gradual y progresivo; en la práctica no fue cierto. Ha sido un engaño… no pasó con los hospitales de alta especialidad”. Éctor Jaime Ramírez Barba, Médico, exsecretario de Salud de Guanajuato y diputado federal

¿Los pacientes pueden conservar el subsidio y qué procedimiento deben seguir? En la siguiente entrega te explicamos qué opciones existen.

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