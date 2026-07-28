Salud ofrece 5 medidas para evitar la propagación de mosquitos en tu hogar y prevenir dengue

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¿Cómo ahuyentar a los mosquitos de tu casa? | Foto: Getty Images (Ilustrativa)

La temporada de lluvias trae consigo una serie de condiciones favorables para la reproducción del mosquito transmisor de dengue, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Por esta razón, la Secretaría de Salud (SSA) emitió cinco medidas preventivas para alejar a estos insectos de casa.

Con corte a la Semana Epidemiológica 28, México cuenta con 132 casos confirmados de dengue grave a lo largo de 2026; además, se han registrado mil 489 casos no graves y mil 730 con signos de alarma.

5 pasos para acabar con el mosquito del dengue

A través de sus redes sociales, la SSA compartió cinco pasos fundamentales de prevención para mantener alejado al mosquito del dengue durante la temporada de lluvias:

Cubre tinacos y cubetas Lava y voltea lo que acumula agua Tira lo que ya no usas Corta la maleza Limpia tu patio

Fuente: SSA

Pon en práctica los 5 pasos de prevención para mantener un #HogarSinMosquitos. 🏠🦟

Mantén a raya de tu familia enfermedades como el #dengue, con pequeñas acciones cuidamos a quienes más nos importan. 🩺



Conoce más en ➡️ https://t.co/0KgQQBHvQi pic.twitter.com/lsoRogrtvo — SALUD México (@SSalud_mx) July 28, 2026

La dependencia federal detalló que el combate al dengue es una tarea compartida entre autoridades sanitarias y la población en general.

“Con información, participación ciudadana y atención oportuna, es posible contener esta enfermedad y proteger la salud de nuestras comunidades“, remata la Secretaría de Salud.

Síntomas y tratamiento recomendado contra el dengue

El dengue puede presentar formas graves si no se atiende a tiempo, según la SSA. Entre los signos de alarma que deben motivar atención médica inmediata, se encuentran:

Fiebre de 2 a 7 días

Dolor de cabeza y ojos

Dolor abdominal, muscular o articular

Sangrado de encías o nariz

Náuseas o vómitos

Somnolencia o irritabilidad

Fuente: SSA

El tratamiento es sintomático, basado en el uso de paracetamol e hidratación adecuada, de acuerdo con las autoridades mexicanas en materia de Salud.

“Es importante evitar medicamentos como ibuprofeno, aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, ya que pueden aumentar el riesgo de sangrado”. Secretaría de Salud (SSA)

Ante cualquier síntoma que refiere dengue, se debe acudir a la unidad de médica para atención y un diagnóstico oportuno.

¿Cómo es el mosquito del dengue?

En las Américas, el vector principal responsable de la trasmisión del dengue es el mosquito Aedes aegypti, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Aedes aegypti, también conocido como el mosquito de la fiebre amarilla, es reconocible gracias a su apariencia de rayas blancas y negras, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés).

🦟👉 Projeto em cidade nos EUA aposta na força da comunidade para reduzir mosquitos



🇺🇸 Uma iniciativa criada em Washington, D.C., tem chamado atenção por combater mosquitos sem o uso rotineiro de inseticidas. O projeto reúne moradores para eliminar criadouros, instalar… pic.twitter.com/GwSeg2xjAA — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) July 27, 2026

Otra característica de este mosquito es que pica principalmente durante el día, en espacios interiores como en exteriores.

“Es un mosquito agresivo que pica durante el día y que puede transmitir varios virus, incluyendo Zika, dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre amarilla”. Departamento de Salud Pública de California (CDPH)

Los huevos del mosquito que produce el dengue pueden sobrevivir en lugares secos por largos periodos de tiempo, lo que permite que se extiendan fácilmente a otros lugares.

Los mosquitos hembra ponen sus huevos en recipientes pequeños naturales o artificiales que contienen agua. Estos recipientes pueden ser:

Platos que se depositan debajo de las acetas

Baños para pájaros

Fuentes ornamentales

Latas o llantas abandonadas

Agua estancada

Fuente: CDPH

Para evitar la picadura de este mosquito, la CDPH recomienda aplicar repelentes que contengan ingredientes como DEET, picaridin, aceite de eucalipto de limón o IR3535 directamente sobre la piel y/o la ropa (según indique la etiqueta del producto).

También se recomienda usar camisas de manga larga, pantalones largos, medias o calcetines y zapatos cuando los mosquitos están más activos.

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