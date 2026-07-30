¿Qué alimentos pueden contener salmonela? Síntomas y cómo prevenir la infección tras brote en EE.UU. 

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¿Qué alimentos pueden contener Salmonella? Foto: Pexels

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se encuentra investigando un brote de salmonela relacionado con huevos de la empresa Midwest Poultry Services, LP, cuya producción se encuentra en Texas, tras detectar una posible contaminación y retirar el producto del mercado.

Aunque hasta el momento no se han reportado casos en México, aquí, en Unotv.com, te informamos sobre las causas, síntomas y medidas de prevención ante esta infección.

¿Qué es la salmonela?

La salmonela, según la define la Clínica Mayo, es una bacteria que vive, por lo general, en los intestinos de humanos y animales, la cual es causante de la infección conocida como salmonelosis, enfermedad que afecta el tubo intestinal.

Sus principales síntomas son:

Diarrea

Cólicos estomacales (abdominales)

Fiebre

Náuseas

Vómitos

Escalofríos

Dolor de cabeza

Sangre en las heces

Asimismo, la FDA y la propia Clínica Mayo informan que los medios para contraer salmonela pueden ser:

Tocar productos crudos de carne y aves de corral

Tocar los huevos y los productos de huevo

Tocar a sus mascotas u otros animales, especialmente reptiles, anfibios y pájaros

Alimentar a sus mascotas o darles golosinas

Limpiar después de que sus mascotas hagan sus necesidades o usen la caja de arena

Ir al baño y no lavarse correctamente las manos

¿Qué alimentos pueden contener salmonela?

Entre los alimentos que pueden estar contaminados se encuentra la carne cruda de res, de ave y los mariscos, pues es probable que las heces ingresen a la carne durante el proceso de matanza.

También se encuentra en los huevos crudos o poco cocidos, ya que algunas gallinas infectadas producen huevos que contienen salmonela.

Asimismo, los productos lácteos no pasteurizados, así como las frutas y verduras, pueden estar contaminados.

Por estos motivos se recomienda a la población cocinar bien todos los alimentos a la temperatura adecuada, pues existen guías, como las de FoodSafety, donde se indican las temperaturas de cocción de los alimentos.

También se recomienda evitar consumir alimentos con huevo o leche crudos, limpiar y desinfectar los utensilios de cocina y mantener los alimentos crudos separados de otros alimentos, pues estas medidas son fundamentales para la prevención.

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