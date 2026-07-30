ISSSTE ofrece tres recomendaciones para evitar la diarrea explosiva este verano por un parásito en frutas y verduras

GENERANDO AUDIO...

Recomendaciones para evitar la diarrea explosiva. Foto: Getty Images

Las altas temperaturas del verano no solo son ideales para las vacaciones, también favorecen la presencia de Cyclospora, un parásito que puede contaminar frutas, verduras y agua, provocando ciclosporiasis, una enfermedad gastrointestinal caracterizada por diarrea intensa que puede durar semanas.

A través de una infografía, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) alertó que la mayoría de los brotes de este parásito ocurren entre mayo y agosto, por lo que compartió tres recomendaciones para reducir el riesgo de contagio.

Fun fact: Este parásito ama las vacaciones de verano tanto como tú. ☀️🏖️



Resulta que a la Cyclospora, parásito que ocasiona la ciclosporiasis, le encantan las temperaturas cálidas, por eso casi todos los brotes ocurren entre mayo y agosto. Además, ¿sabías que un solo vegetal… pic.twitter.com/Kye7SgYukq — ISSSTE (@ISSSTE_mx) July 30, 2026

Las tres recomendaciones del ISSSTE para prevenir la ciclosporiasis

Para disminuir el riesgo de enfermarse durante esta temporada, el ISSSTE recomienda:

Beber únicamente agua segura

Consume agua hervida o purificada, ya que el agua contaminada puede ser una vía de transmisión del parásito.

Cocinar bien los alimentos

El calor sí destruye a la Cyclospora, por lo que cocinar adecuadamente carnes y vegetales reduce considerablemente el riesgo de infección.

Lavar muy bien frutas y verduras

Aunque el cloro no elimina al parásito, el lavado con abundante agua y la fricción física ayudan a desprenderlo de la superficie de frutas y verduras.

¿Qué es la Cyclospora y cómo llega a los alimentos?

La Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico que se elimina a través de las heces de una persona infectada, pero recién expulsado no puede contagiar, pues necesita permanecer varios días o incluso semanas en el suelo o en el agua para madurar y convertirse en infeccioso.

Una vez que completa ese proceso, puede adherirse a frutas, verduras o contaminar el agua, si una persona consume estos alimentos sin las medidas adecuadas de higiene, puede desarrollar ciclosporiasis.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Diarrea abundante o explosiva

Cólicos abdominales

Náuseas

Fatiga intensa

Pérdida del apetito

Pérdida de peso

En algunas personas, especialmente adultos mayores, niños o personas con el sistema inmunológico debilitado, los síntomas pueden prolongarse durante varias semanas si no reciben tratamiento.

El cloro no elimina este parásito

Uno de los datos que destaca el ISSSTE es que los desinfectantes de cocina a base de cloro no son suficientes para eliminar la Cyclospora.

De acuerdo con la institución, el parásito posee una cubierta resistente que le permite sobrevivir a muchos de los métodos tradicionales de desinfección utilizados en casa.

¿Por qué hay más casos en verano?

El ISSSTE explica que la Cyclospora encuentra las condiciones ideales durante los meses más cálidos del año para completar su ciclo de maduración.

Por ello, los brotes suelen registrarse entre mayo y agosto, especialmente cuando existe contaminación del agua utilizada para riego o lavado de alimentos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.