Investigan una posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 contagios

GENERANDO AUDIO...

Se registran 23 hospitalizaciones por sarampión en la capital. Foto: Getty Images

Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México (CDMX), informó que se investiga una segunda muerte por sarampión en la capital.

Cabe recordar que, el pasado 11 de febrero, David Kershenobich, secretario de Salud del Gobierno de México, informó del registro de dos decesos por sarampión en la capital del país.

Por su parte la Secretaría de Salud confirmó el primer fallecimiento por sarampión en CDMX en su el informe del lunes 9 de febrero. La defunción tuvo lugar en 2025, pero las autoridades confirmaron el fallecimiento este año.

Investigan otra presunta muerte por sarampión en CDMX

En conferencia de prensa de este lunes, la funcionaria recordó que, hasta ahora, únicamente se ha confirmado el fallecimiento de un menor de tres meses, el pasado 30 diciembre de 2025.

Asimismo, ante la pregunta de otra supuesta muerte por sarampión en CDMX, Gasman señaló que dicho deceso aún no se ha dictaminado.

“Hay una muerte de un bebé de tres meses confirmada y hay una muerte que está en investigación, que todavía no se ha dictaminado.” Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México

Tras la mención de la investigación relacionada a la supuesta segunda muerte por sarampión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que habrá que esperar los resultados relacionados a este caso.

“Entonces, pues vamos a esperar a los resultados y ya estaríamos informando en el momento en que se dictamine”, mencionó la jefa de Gobierno.

263 casos de sarampión en CDMX

Por otro lado, la secretaria de Salud informó que, desde 2025 y al día de hoy se contabilizan 263 casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México.

Asimismo, 37 de los casos son del Estado de México, mientras que 23 han tenido que ser hospitalizados, así como 77% de ellos no tiene antecedente vacunal.

Las alcaldías con mayor número de contagios son:

Gustavo A. Madero, con 57

Álvaro Obregón, con 41

Cuauhtémoc, con 30

Iztapalapa, con 21

Coyoacán, con 16

Iztacalco, también con 16

Mientras que, desde el inicio de la campaña de vacunación contra el sarampión, en agosto del año pasado, se han aplicado un millón 192 mil 63 dosis.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento