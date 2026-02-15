México suma más de 3 mil casos de sarampión en 2026; autoridades llaman a vacunarse

GENERANDO AUDIO...

Entre 2025 y 2026 se reportan 9 mil 478 casos confirmados. Foto: Getty Images

El informe diario de sarampión en México reporta 3 mil 46 casos en lo que va de 2026, según datos al corte de este 13 de febrero.

Asimismo, contabiliza 29 defunciones acumuladas entre 2025 y 2026 distribuidas en siete estados del país:

Chihuahua, 21

Jalisco, 2

Sonora, 1

Durango, 1

Michoacán, 1

Tlaxcala, 1

Ciudad de México, 1

Chiapas, 1

Por otro lado, en el acumulado de los casos confirmados, también entre 2025 y 2026, se contabilizan 9 mil 478 casos confirmados de sarampión y se reportan contagios distribuidos en 335 municipios.

¿Qué grupos de edad reportan más contagios de sarampión?

De la misma manera, el grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años, con mil 391 casos; seguido del grupo de 5 a 9 años, con mil 158 casos; y el de 25 a 29 años, que contabiliza mil 53 casos.

La tasa de incidencia que presenta el grupo de menores de un año es de 52.68 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que los grupos de 1 a 4 años y 5 a 9 años, reportan tasas de 116.23 y 10.94, respectivamente.

Casos acumulados de sarampión en México durante 2026

Chihuahua, 15

Jalisco, mil 765

Chiapas, 299

Michoacán, 60

Guerrero, 38

Sinaloa, 154

Ciudad de México, 186

Sonora, 53

Colima, 63

Durango, 51

Estado de México, 68

Puebla, 72

Coahuila, 0

Tabasco, 46

Baja California, 15

Morelos, 8

Nayarit, 27

Querétaro, 13

Veracruz, 25

Zacatecas, 0

Nuevo León, 18

Quintana Roo, 17

Tlaxcala, 18

Oaxaca, 11

Campeche, 0

Tamaulipas, 0

San Luis Potosí, 3

Hidalgo, 8

Baja California Sur, 0

Aguascalientes, 6

Yucatán, 5

Guanajuato, 2

Campaña de vacunación contra el sarampión

Ante la situación, se ha implementado una campaña de vacunación en todo el país y, así, evitar el aumento de contagios.

La Secretaría de Salud de México explicó que existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión en el país:

Vacuna triple viral (SRP):

Se aplica en la infancia como parte del esquema básico

Protege contra sarampión, rubéola y paperas

Vacuna doble viral (SR):

Dirigida a personas adolescentes y adultas

Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó a la población menor de 50 años aplicarse la vacuna del sarampión para reducir el riesgo de contagio, ante el aumento de casos registrado en México y otros países.

En el caso de las personas mayores de 50 años, generalmente no se requiere la vacuna, ya que estuvieron expuestas al virus cuando su circulación era muy alta y la mayoría desarrolló inmunidad natural.

¿El cubrebocas puede evitar un contagio?

El doctor Alejandro Macías, infectólogo y profesor de la Universidad de Guanajuato, reconoció que el uso de cubrebocas no evita al 100% el contagio de sarampión y descartó que el cierre de escuelas sea una medida eficaz para controlar un brote en México.

En entrevista para Unotv.com, aseguró que la salida más viable ante el repunte es una vacunación masiva para recuperar la inmunidad de grupo.

