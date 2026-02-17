Pediatra recomienda uso de cubrebocas en niños para prevenir el sarampión

GENERANDO AUDIO...

El sarampión en México ha presentado un aumento de casos que ha encendido las alertas sanitarias, especialmente entre padres de familia. Ante el incremento, Alejandro García Robles, médico pediatra, explicó en el noticiero “A las Nueve con Uno” medidas complementarias como el uso de cubrebocas para prevenir los contagios, aunque subrayó que la mejor forma de evitar complicaciones es la vacunación completa.

El pediatra indicó que el sarampión se transmite por vía aérea, por lo que el uso de cubrebocas en lugares concurridos puede ayudar a reducir el riesgo de contagio.

Además, recomendó:

Lavado frecuente de manos

Evitar contacto con personas enfermas

Verificar el esquema de vacunación

La vacunación sigue siendo la mejor alternativa

Hasta el momento se reporta un total de 3 mil 46 casos confirmados acumulados oficialmente en 2026 con corte al 13 de febrero, según el Informe diario del brote de sarampión en México.

Ante este panorama, el especialista señaló que hay que tomar en cuenta que el sarampión no es una enfermedad nueva ni erradicada, sino un virus que ha reaparecido debido a la disminución en las tasas de vacunación.

El pediatra destacó que actualmente no existe una cura específica para el sarampión, por lo que la vacunación es la principal herramienta para prevenir la enfermedad y controlar brotes.

De acuerdo con el especialista, organismos como el Centers for Disease Control and Prevention recomiendan aplicar dos dosis de la vacuna para alcanzar una protección cercana al 97%.

Estas dosis se aplican normalmente:

Primera dosis : al cumplir un año de edad

: al cumplir un año de edad Segunda dosis: entre los 18 meses y los seis años

Los niños con un esquema completo tienen una alta protección contra el virus.

Síntomas iniciales del sarampión pueden confundirse con gripa

Uno de los principales riesgos es que los primeros síntomas pueden parecer una enfermedad respiratoria común.

Entre los síntomas iniciales se encuentran:

Fiebre

Tos

Escurrimiento nasal

Ojos rojos

Estornudos

Posteriormente aparecen las manchas características en la piel.

El especialista indicó que estos síntomas deben vigilarse especialmente en niños no vacunados.

Sarampión es más contagioso que influenza y COVID-19

El pediatra explicó que el sarampión es uno de los virus más contagiosos.

Una persona infectada puede contagiar entre 12 y 18 personas, mientras que otros virus respiratorios tienen menor capacidad de transmisión.

Además, el virus puede permanecer suspendido en el aire hasta dos horas en espacios cerrados, lo que facilita su propagación.

Bebés menores de seis meses no deben vacunarse

El especialista explicó que la vacuna contra el sarampión no se recomienda en bebés menores de seis meses debido a que su sistema inmunológico aún es inmaduro.

Sin embargo, existe una dosis adicional conocida como “dosis cero”, que puede aplicarse entre los seis y once meses para brindar protección temporal, sin sustituir el esquema regular.

También destacó que la lactancia materna ayuda a transferir anticuerpos de la madre al bebé.

Complicaciones del sarampión pueden ser graves

El sarampión puede provocar complicaciones, especialmente en menores no vacunados.

Entre ellas destacan:

Infecciones de oído

Neumonía

Inflamación cerebral (encefalitis)

El tratamiento es principalmente sintomático, y una de las recomendaciones médicas es la suplementación con vitamina A.

El especialista señaló que se debe acudir a urgencias si el menor presenta dificultad para respirar, convulsiones o fiebre alta persistente.

Finalmente, el especialista reiteró que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad y evitar complicaciones graves en niños.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.