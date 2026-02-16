Las graves secuelas que puede dejar el sarampión: encefalitis y sordera permanente

GENERANDO AUDIO...

El sarampión puede dejar sordera permanente.

La Asociación Mexicana de Vacunología advirtió que el sarampión no solo es fiebre y ronchas, ya que entre las secuelas que puede dejar está la sordera permanente y problemas neurológicos graves.

Ante el aumento de casos de sarampión que atraviesa el país, la Asociación explicó que la enfermedad es altamente contagiosa y puede llevar a la hospitalización y hasta la muerte del paciente por neumonía u otras complicaciones.

“Uno de cada 20 niños desarrolla neumonía, la cual es la principal causa de muerte”, destacó el organismo que promueve la vacunación en el país”, advirtió la Asociación Mexicana de Vacunología.

Por lo que destacó que la vacunación es el mejor método para prevenir una infección por sarampión.

Las graves secuelas del sarampión pueden permanecer por años o ser permanentes

El sarampión no es exclusivo de la infancia; cualquier persona no vacunada puede contagiarse. La enfermedad dura aproximadamente 15 días, pero puede dejar secuelas como encefalitis, una inflamación grave del cerebro, que a su vez puede derivar en otras complicaciones neurológicas como epilepsia.

Además de problemas auditivos, entre ellos, sordera permanente.

Por su parte, la Fundación Nacional para Enfermedades Infecciosas (NFID, por sus siglas en inglés), coincide con la asociación mexicana y advierte:

“El virus del sarampión puede provocar daños auditivos irreversibles al atacar estructuras del oído interno o provocar complicaciones neurológicas”.

También agregó otras secuelas como:

Ceguera

Daño pulmonar permanente

Convulsiones

Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que otra de sus consecuencias es que debilita el sistema inmunológico durante años.

“Normalmente, durante nuestra vida acumulamos una memoria inmunológica que nos protege de enfermedades previas y también de las prevenidas por vacunas. Sin embargo, se ha visto que quienes padecen sarampión sufren un grave daño en su memoria inmunológica, lo que los vuelve susceptibles a muchas enfermedades”, explicó la académica.

Los síntomas del sarampión

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacó que el primer síntoma típico del sarampión es la aparición de fiebre, de por lo menos tres días, tos, nariz “moqueante” y conjuntivitis (ojos rojos).

“La fiebre puede alcanzar los 40 °C y en pacientes con un sistema de defensa debilitado, puede desarrollarse neumonía”, destacó el IMSS en su página web.

Los signos y síntomas aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus.

Otro síntoma del sarampión son las manchas de Koplik, pequeños puntos blancos en el interior de la boca.

El IMSS también informó que el paciente se debe aislar durante al menos 4 a 5 días después de que aparezca la erupción cutánea (sarpullido).

Durante este tiempo, se debe evitar el contacto cercano con otras personas, especialmente bebés, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Cuándo aparecen las ronchas del sarampión?

El sarpullido del sarampión aparece generalmente entre 3 y 5 días después de los primeros síntomas (fiebre, tos, rinitis y conjuntivitis), destacó el IMSS.

Suele aparecer primero en la cara y detrás de las orejas, y luego se extiende hacia el pecho y la espalda, y finalmente a los pies durante unos 3 días.

En general, son manchas rojas o marrón rojizo, planas o ligeramente elevadas, que a menudo se unen entre sí.

Sobre las muertes de sarampión en México

México contabiliza 29 muertes desde que inicio el brote en 2025, según el informe de la Secretaría de Salud, con corte al 13 de febrero. La última tabla de defunciones asociadas a la enfermedad indica que la mayoría de los fallecidos han sido niños.

En lo que va del 2026, México contabiliza 3 mil 46 casos, siendo los estados más afectados; Jalisco con mil 765, Chiapas con 299 y Ciudad de México con 186 casos.

¿Dónde puedes vacunarte?

La Secretaría de Salud desplegó una campaña nacional de vacunación para hacer frente al brote. La vacuna es gratuita y se puede conseguir en Centros de Salud, IMSS y en distintos puntos de cada estado.

El Gobierno de México habilitó un enlace donde la población puede consultar las sedes disponibles para la vacunación contra el sarampión.