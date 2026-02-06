Trump lanza sitio web para comprar medicamentos más baratos

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el jueves un sitio web con su nombre que permite acceder a una gama de medicamentos con descuento, un asunto clave en el país, donde estos precios están entre los más altos del mundo.

Según el presidente, las rebajas que se ofrecen en “TrumpRx” alcanzan incluso más del 80% del precio actual. Para ello, firmó acuerdos con una decena de laboratorios farmacéuticos.

“A partir de esta noche, decenas de los medicamentos recetados más utilizados estarán disponibles con descuentos drásticos para todos los consumidores”, dijo Trump en la Casa Blanca.

“Los estadounidenses han estado pagando durante mucho tiempo los precios de medicamentos más altos en cualquier parte del mundo… el pueblo estadounidense estaba, en efecto, subvencionando el costo de los medicamentos para todo el mundo”, agregó.

El sitio web se lanza con descuentos en más de 40 medicamentos populares. Entre ellos están los fármacos antiobesidad.

Así, Ozempic, de Novo Nordisk, vería su precio reducido de mil a 199 dólares, mientras que Wegovy, de Eli Lilly, podría pasar de 1.300 a 199 dólares, dijo Trump. Los precios empezarán a subir después de dos meses.

La medida forma parte del impulso de Trump para abordar el enojo de los votantes por el costo de la vida de cara a las elecciones de medio término de noviembre, en las que sus copartidarios republicanos corren el riesgo de perder el control del Congreso.

