Jalisco es el nuevo “epicentro” del sarampión en México: tiene el 58% de los casos en 2026

Jalisco, el estado más golpeado por el sarampión en 2026 | Foto: Shutterstock

El brote de sarampión de México tuvo a Chihuahua como el estado con mayor número de casos en 2025 con 4 mil 493 acumulados; sin embargo, Jalisco repuntó en el último tramo del año y, en lo que va de 2026, registra mil 163 casos confirmados, consolidándose como el nuevo “epicentro” de la enfermedad en el país.

Cabe destacar que Jalisco será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a la Ciudad de México y Nuevo León. Por esta razón, las autoridades de la entidad ordenaron el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de siete municipios del estado.

Jalisco tiene el 58.7% de los casos de sarampión en México

La Secretaría de Salud (SSA) ha confirmado mil 163 casos de sarampión en Jalisco con corte al 4 de febrero; en total, México registra la presencia de mil 981 casos, según el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión en México.

Esto significa que el estado del Bajío presenta el 58.7% de los casos totales de la enfermedad en el país, de acuerdo con los datos de las autoridades sanitarias mexicanas.

La tasa de incidencia de la afección en esta entidad es de 12.95 personas por cada 100 mil habitantes, más alta que en cualquier otra entidad del país.

Jalisco tiene más casos que todo el resto del país

Fuera de Jalisco, los 31 estados restantes de la República Mexicana cuentan con 818 casos de sarampión, es decir, dicha entidad por sí misma cuenta con 345 casos más que todo el país en conjunto.

El segundo estado con más casos de la enfermedad es Chiapas con 232, lo que significa que Jalisco tiene 931 casos más que la entidad más cercana en los registros.

Jalisco: 1,163 casos Chiapas: 232 casos Ciudad de México: 112 casos Sinaloa: 107 casos Puebla: 41 casos Michoacán: 39 casos Estado de México: 29 casos Tabasco: 29 casos Guerrero: 26 casos Nayarit: 20 casos Sonora: 18 casos Durango: 17 casos Veracruz: 14 casos Tlaxcala: 11 casos Baja California: 10 casos Nuevo León: 10 casos Chihuahua: 9 casos Oaxaca: 8 casos Querétaro: 8 casos Aguascalientes: 6 casos Morelos: 6 casos Hidalgo: 6 casos Quintana Roo: 5 casos San Luis Potosí: 3 casos Yucatán: 2 casos Guanajuato: Un caso

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas no han registrado casos de sarampión hasta el 4 de febrero, según los registros de la SSA.

Sarampión va en ascenso en Jalisco

Jalisco no solo es el estado con mayor incidencia de sarampión en México, sino que también ha tenido un aumento importante en la última semana.

El miércoles 28 de enero, la entidad registraba 718 casos confirmados de sarampión; para el miércoles 4 de febrero, el número subió a mil 163, es decir, los casos aumentaron un 61.9% en cuestión de una semana.

Del martes 3 al miércoles 4 de febrero, el estado acumuló 50 casos confirmados nuevos, más que el total de casos de las 23 entidades que han presentado al menos un caso en el transcurso de 2026.

Hasta el momento, el estado jalisciense no ha registrado defunciones por la enfermedad en 2026. Solo Michoacán y Tlaxcala han presentado muertes por sarampión en este año con una respectivamente.

Panorama general del sarampión en México

El grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (1,261 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1,015 casos) y el de 25 a 29 años (926 casos).

En cuanto a la tasa de incidencia, el grupo de edad de menores de un año reportó la más elevada con 48.74 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 14.71 y 9.59 respectivamente.

Hasta el momento, la República Mexicana acumula 8 mil 411 casos confirmados acumulados entre 2025 y lo que va de 2026.

Jalisco toma medidas contra la enfermedad

Como medida preventiva ante el aumento de casos de sarampión, la Secretaría de Salud de Jalisco ordenó el uso obligatorio de cubrebocas en planteles escolares de los siguientes municipios del estado:

San Pedro Tlaquepaque Tonalá Guadalajara Zapopan El Salto Tlajomulco de Zúñiga Ixtlahuacán de los Membrillos

Fuente: Secretaría de Salud de Jalisco

La instrucción fue enviada mediante un oficio firmado por el secretario de Salud del estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, y establece que el uso de cubrebocas será obligatorio para alumnado y personal educativo en zonas con mayor transmisión de la enfermedad.

El uso obligatorio de cubrebocas deberá observarse durante los próximos 30 días, periodo en el que se dará seguimiento a la evolución de la situación epidemiológica del sarampión en Jalisco.

La autoridad sanitaria no especifica sanciones, pero subraya que el cumplimiento debe ser estricto y permanente durante el periodo establecido.

La Secretaría de Salud del Estado reiteró que se trata de una acción preventiva, enfocada en reducir contagios dentro de las comunidades escolares, mientras se mantiene el monitoreo de casos en la entidad.

La medida entra en vigor de forma inmediata en los siete municipios indicados, desde el pasado 3 de febrero.

La entidad también insiste en la vacunación

Con motivo de la alta incidencia del sarampión, el Gobierno de Jalisco ha insistido en la necesidad de vacunación por parte de los habitantes de la entidad.

“El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y puede ser mortal. La mejor forma de prevenirlo es con la vacunación. La vacuna es segura, efectiva y totalmente gratuita. Si tú o algún integrante de tu familia no cuenta con su esquema completo, acude a tu centro de salud más cercano, a los módulos o a las brigadas de vacunación”. Secretaría de Salud de Jalisco

La autoridad sanitaria jalisciense destacó que los siguientes grupos de edad deben vacunarse contra sarampión:

Bebés desde los seis meses de edad

Niñas, niños y adolescentes sin esquema completo

Personas adultas sin esquema completo

Personas que no tengan la cartilla o desconozcan si recibieron la vacuna

Fuente: Secretaría de Salud de Jalisco

Por esta razón, la dependencia jalisciense recomendó a dichos grupos de edad acudir a su centro de salud más cercano, así como a los módulos o brigadas de vacunación en el estado.

Alerta en Jalisco a casi cuatro meses del Mundial 2026

Entre los municipios que implementarán el uso obligatorio de cubrebocas en Jalisco se encuentra Zapopan, en donde se localiza el Estadio Akron, el cual recibirá cuatro partidos de la justa mundialista.

Cabe destacar que la Secretaría de Salud de Jalisco ha usado a Rafael Márquez, actual auxiliar técnico de la Selección Mexicana, para hacer conciencia sobre la vacunación contra el sarampión.

“Te quiero invitar a que te sumes al esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Salud del estado de Jalisco para prevenir los contagios de sarampión. Acude y lleva a tus hijos al centro de salud más cercano para que reciban el beneficio de la vacuna”. Rafael Márquez

Los tres estados que recibirán partidos del Mundial 2026 están en el Top 20 de entidades con mayor número de casos de sarampión:

1. Jalisco

3. Ciudad de México

16. Nuevo León

Sin embargo, Jalisco es el estado más afectado por la enfermedad de las tres entidades que recibirán a los jugadores y aficionados por la próxima Copa del Mundo.

