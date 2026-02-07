La FDA aprueba un nuevo tratamiento en gotas para la presbicia

GENERANDO AUDIO...

Tratamiento para la presbicia en gotas. Foto: Getty Images

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobó un nuevo tratamiento en gotas para la presbicia, un trastorno visual relacionado con la edad que dificulta el enfoque de objetos cercanos y que afecta a millones de adultos en el mundo.

Se trata de Yuvezzi, una solución oftálmica de uso diario diseñada para mejorar la visión cercana sin necesidad de lentes correctivos.

De acuerdo con la FDA, Yuvezzi está indicado para el tratamiento de la presbicia en adultos y es el primer colirio de acción dual aprobado por la agencia reguladora para esta condición visual.

¿Qué es Yuvezzi y cómo funciona?

Yuvezzi es una solución oftálmica que combina carbachol y tartrato de brimonidina, dos principios activos que actúan de forma complementaria. De acuerdo con la información de prescripción aprobada por la FDA, el medicamento provoca una contracción controlada de la pupila (miosis), lo que aumenta la profundidad de enfoque y mejora la visión cercana sin comprometer de manera significativa la visión lejana.

Según los documentos regulatorios de la FDA, este mecanismo busca aprovechar el llamado “efecto estenopeico”, similar al que ocurre al mirar a través de un pequeño orificio, permitiendo una mayor nitidez para actividades como leer, usar el celular o trabajar frente a pantallas.

Evidencia clínica que respaldó su aprobación

La aprobación de Yuvezzi se basó en los resultados de dos ensayos clínicos fase 3, conocidos como BRIO I y BRIO II, en los que participaron más de 800 pacientes adultos con presbicia.

De acuerdo con la FDA, los estudios demostraron que los pacientes tratados con Yuvezzi lograron una mejoría clínicamente significativa en la agudeza visual cercana sin corrección, manteniendo la visión a distancia. Además, el efecto se sostuvo durante varias horas tras una sola aplicación diaria.

La agencia reguladora también señaló que el perfil de seguridad del medicamento fue favorable, sin registrarse eventos adversos graves relacionados con el tratamiento durante los estudios clínicos.

Posibles efectos secundarios y advertencias

Los efectos secundarios más comunes asociados con Yuvezzi incluyen dolor de cabeza, irritación ocular leve y alteraciones visuales temporales, especialmente en condiciones de poca luz.

La FDA recomienda precaución al realizar actividades como la conducción nocturna o el manejo de maquinaria, debido a los cambios transitorios en el tamaño de la pupila que puede provocar el tratamiento.

Un nuevo paso en el tratamiento de la presbicia

La presbicia es una condición progresiva que suele aparecer a partir de los 40 años y que tradicionalmente se corrige con lentes de lectura, lentes de contacto o procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, en los últimos años han surgido alternativas farmacológicas.

De acuerdo con la FDA, Yuvezzi se suma a otros tratamientos oftálmicos aprobados previamente para la presbicia, como las gotas con pilocarpina, pero se diferencia por su combinación de dos principios activos, lo que podría ofrecer una mayor duración del efecto y mejor tolerabilidad en algunos pacientes.

Según información oficial de la FDA, Yuvezzi estará disponible comercialmente en Estados Unidos a partir del segundo trimestre de 2026, tras completar los procesos regulatorios posteriores a su aprobación.

