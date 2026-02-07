UNAM advierte sobre riesgos de Taenia solium y cisticercosis ante alerta de la OMS

GENERANDO AUDIO...

Relacionan resurgimiento de cisticercosis con migración. Foto: AFP|Ilustrativa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a reforzar la vigilancia de la teniasis y la cisticercosis, enfermedades causadas por el parásito Taenia solium, debido a su resurgimiento en diversas regiones del mundo, incluidos países desarrollados. Este aumento está relacionado con la migración y con la reducción en el seguimiento y reporte de casos durante la pandemia.

Así lo explicó el investigador del Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ricardo Miranda Blancas, quien señaló que el desplazamiento de personas provenientes de comunidades con acceso limitado a servicios de salud facilita la propagación de estos padecimientos, considerados por la OMS como enfermedades tropicales desatendidas, al igual que el dengue, la lepra y la enfermedad de Chagas.

¿Qué es la teniasis y cómo se adquiere?

La teniasis ocurre cuando una persona consume carne de cerdo contaminada con larvas de Taenia solium, también conocida como “solitaria”. Este parásito se desarrolla en el intestino humano y puede provocar síntomas como molestias digestivas, dolor abdominal y pérdida de peso.

El experto indicó que esta enfermedad representa un problema de salud pública en varias regiones de América Latina, África y Asia, principalmente en zonas donde no existen controles sanitarios adecuados.

Cisticercosis y neurocisticercosis: las formas más graves

El mayor riesgo ocurre cuando los huevos del parásito se transforman en larvas dentro del organismo humano, lo que se conoce como cisticercosis. Estas larvas pueden alojarse en músculos, piel, ojos o el cerebro.

Cuando afectan el sistema nervioso, se denomina neurocisticercosis, considerada una de las principales causas de epilepsia adquirida en México. Sus síntomas incluyen dolores de cabeza persistentes y crisis epilépticas que afectan la calidad de vida.

Según la OMS, la Taenia solium es responsable del 30 % de los casos de epilepsia en zonas endémicas donde hay cerdos en contacto cercano con las personas.

Casos en México y factores de riesgo

En México, los casos han mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. Sin embargo, datos de la Secretaría de Salud indican que hasta la semana 31 de 2025 se registraron 85 casos de cisticercosis, mientras que en todo 2024 se reportaron 65.

El ciclo de transmisión ocurre cuando un humano infectado elimina huevos del parásito, un cerdo entra en contacto con ellos y posteriormente la carne contaminada es consumida sin controles sanitarios adecuados.

Este riesgo es mayor en comunidades donde se crían animales de traspatio y no hay sistemas adecuados de manejo de desechos. No obstante, el especialista destacó que la carne comercializada en ciudades suele pasar por inspecciones sanitarias.

Medidas de prevención y control

El investigador recomendó varias acciones para reducir el riesgo de infección:

Cocinar bien la carne de cerdo

Mantener una adecuada higiene , especialmente el lavado de manos

, especialmente el lavado de manos Realizar desparasitación periódica , cada seis meses o una vez al año

, cada seis meses o una vez al año Seguir tratamientos médicos en caso de infección, que pueden incluir medicamentos antiparasitarios y laxantes

Estas medidas ayudan a eliminar el parásito antes de que cause complicaciones graves.

Investigaciones buscan nuevos tratamientos

En México, investigadores de la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) trabajan en el desarrollo de nuevos fármacos contra la Taenia solium.

Los estudios se enfocan en analizar proteínas del parásito que le permiten resistir tratamientos actuales, con el objetivo de diseñar medicamentos más eficaces que bloqueen estos mecanismos y mejoren el control de la enfermedad.

El especialista destacó que conocer la estructura de estas proteínas es clave para crear nuevas estrategias terapéuticas contra la cisticercosis.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.