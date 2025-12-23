Reportan muertes por bebidas adulteradas en México: dolor de cabeza y vómito entre las principales señales de intoxicación

GENERANDO AUDIO...

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, alertó que las bebidas adulteradas en México, así como en cualquier otro país, pueden ocasionar una grave intoxicación, misma que puede provocar dolor de cabeza, vómito, e incluso la muerte, entre otros efectos.

En el país se han registrado fallecimientos en distintas entidades federativas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas. Esta situación representa un serio problema de salud pública debido a la alta toxicidad de estas sustancias y a su elevada tasa de mortalidad, que puede alcanzar hasta el 50 % de los casos.

La gravedad de las intoxicaciones exige una atención médica inmediata y, en muchos casos, cuidados intensivos hospitalarios, todo dependiendo de la gravedad del caso.

Bebidas adulteradas en México.

Importancia de reconocer los síntomas por intoxicación de bebidas adulteradas

Ante el alto riesgo que implica la ingesta de bebidas adulteradas en México, es fundamental que la población identifique de forma temprana los síntomas de intoxicación por alcohol adulterado:

Dolor de cabeza (principalmente del tipo punzante)

Vómitos

Dolor abdominal

Sueño excesivo

Mareo

Vértigo

Visión borrosa

Molestia excesiva provocada por la luz

Percepción de colores alrededor de los objetos

Incoordinación motora

Dificultad para respirar

Convulsiones

Sustancias tóxicas en bebidas adulteradas

La Norma Oficial Mexicana establece que el alcohol etílico de origen vegetal es la única materia prima permitida para la elaboración de bebidas alcohólicas. Sin embargo, se detectó que en productos de origen informal o clandestino se utiliza metanol, un alcohol de uso industrial altamente tóxico, como sustituto del alcohol etílico.

Además del metanol, se identificaron también otras sustancias peligrosas como propanol, etilenglicol y diversos aldehídos, que incrementan el riesgo para la salud.

La muerte: el riesgo por consumir metanol y/o similares

El consumo de bebidas alcohólicas adulteradas provoca graves daños al organismo, principalmente por sustancias como el metanol y el etilenglicol. El metanol se metaboliza en el hígado y produce formaldehído y ácido fórmico, lo que genera acidosis metabólica y puede causar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, daño al nervio óptico, ceguera, cirrosis y la muerte.

La intoxicación se detecta por antecedentes de consumo reciente y niveles elevados en sangre. El etilenglicol provoca insuficiencia renal aguda, depresión del sistema nervioso e insuficiencia respiratoria, con alto riesgo de desenlace fatal.

Producción clandestina y falta de control

En la elaboración artesanal o ilegal de alcohol no existen mecanismos adecuados de vigilancia, control sanitario ni denuncia, lo que favorece la producción simultánea de metanol en concentraciones superiores a los límites seguros para el consumo humano.

Recomendaciones para evitar adquirir bebidas alcohólicas adulteradas

No comprar bebidas alcohólicas de bajo o muy bajo precio, de marcas desconocidas, o que su etiqueta no cumpla con los requisitos obligatorios:

a) Porcentaje de contenido alcohólico.

b) Símbolos de prohibición (conducción de vehículos bajo el consumo de alcohol, consumo en menores de 18 años y consumo en mujeres embarazadas).

c) Cantidad.

d) Lote.

e) Fecha de consumo preferente.

f) Nombre o razón social del productor.

g) Nombre o denominación genérica.

