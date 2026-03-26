Madrugar sí tiene recompensa: estudio revela sus beneficios reales para la salud

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Madrugar es bueno para la salud. Foto: HealthDay

El ejercicio “madrugador” aporta mejores beneficios para la salud, según un nuevo estudio.

Las personas que hacen ejercicio regularmente a primera hora de la mañana tienen significativamente menos probabilidades de desarrollar arterias obstruidas, hipertensión, diabetes tipo 2 u obesidad, según informarán los investigadores en la próxima reunión del American College of Cardiology (ACC) en Nueva Orleans.

Por ejemplo, hacer ejercicio entre las 7 y las 8 de la mañana se coopera con las menores probabilidades de enfermedad cardíaca por arterias obstruidas.

“Cualquier ejercicio es mejor que ninguno, pero intentamos identificar una dimensión adicional relacionada con el momento en que se hace ejercicio”, dijo el investigador principal Prem Patel, estudiante de medicina en la Chan Medical School de la Universidad de Massachusetts, en un comunicado de prensa.

“Si puedes hacer ejercicio por la mañana, parece estar relacionado con mejores tasas de enfermedades cardiometabólicas“, dijo.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 14 mil 500 personas que participaron en un programa de investigación en salud financiado federalmente en EE.UU. Como parte del estudio, los participantes obtuvieron los datos de su frecuencia cardíaca registrados minuto a minuto usando dispositivos Fitbit durante un año completo.

Los investigadores registraron el ejercicio buscando periodos en los que las personas tuvieran una frecuencia cardíaca elevada durante 15 minutos o más. El equipo luego agrupó a las personas en categorías según cuándo solían hacer ejercicio.

En comparación con quienes hacían ejercicio más tarde en el día, quienes hacían ejercicio frecuentemente por la mañana eran:

31% menos de probabilidades de padecer enfermedad coronaria

18% menos de probabilidades de tener hipertensión

21% menos de probabilidades de tener colesterol alto

30% menos de probabilidades de tener diabetes tipo 2

35% menos de probabilidades de tener obesidad

Estas asociaciones eran independientes de la cantidad total de ejercicio que una persona hacía a lo largo del día, señalaron los investigadores.

Este es el primer estudio a gran escala que evalúa la cantidad y el momento del ejercicio obteniendo en datos a largo plazo de dispositivos portátiles, según los investigadores.

“En el pasado, los investigadores se centraban principalmente en cuánta actividad física hacer, el número de minutos o la intensidad de la actividad física”, dijo Patel. “Ahora, con 1 de cada 3 estadounidenses teniendo un dispositivo portátil, estamos ganando la capacidad de analizar el ejercicio minuto a minuto, y eso abre muchas puertas en cuanto a nuevo análisis”.

Sin embargo, el estudio no fue diseñado para explicar exactamente por qué el ejercicio matutino ofrece mejores beneficios para la salud.

Podría ser que factores biológicos como las hormonas, el sueño o la genética jueguen un papel en el vínculo observado, dijo Patel.

También podrían estar implicados factores conductuales y psicológicos, añadió.

Por ejemplo, el ejercicio a primera hora de la mañana podría aumentar los niveles de energía de una persona a lo largo del día y llevar a elecciones alimentarias más saludables, o simplemente podría ser más común entre quienes priorizan hábitos saludables en general, dijo Patel.

Patel tiene previsto presentar los resultados del estudio el 29 de marzo en la reunión de la ACC.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Autor Dennis Thompson Reportero de HealthDay

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