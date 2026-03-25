¿Qué significa incel? El término vuelve al debate tras asesinato de dos maestras en Michoacán

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La comunidad incel está vinculada a actos violentos. Foto: Getty Images

Un adolescente mató a balazos a dos maestras en la preparatoria particular “Antón Makárenko”, este martes 24 de marzo en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Lo polémico en el caso según redes sociales, no es solo que se trata de un joven de 15 años, sino que este habría planeado el ataque y que, horas antes del doble homicidio, compartió en su cuenta de Instagram imágenes en las que posa con un arma de fuego.

También publicó un video creado por la comunidad incel, en el que se manifiesta odio hacia las mujeres y el feminismo por “arruinar su vida”. Este material está acompañado por una cita atribuida a Marc Lépine, autor de la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal, ocurrida en 1989, en la que murieron 14 jóvenes mujeres.

Aunque no se ha confirmado que el estudiante formara parte de dicha comunidad, surge la pregunta: ¿qué significa incel y quiénes integran este grupo?

¿Qué significa incel?

Según el Programa por la Igualdad de Género de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), incel, o íncel, es un acrónimo de la expresión inglesa “involuntary celibate”, que en español significa “celibato involuntario”.

El término fue acuñado en 1997 por una mujer canadiense identificada como Alana —quien decidió no revelar su verdadero nombre— al crear el “Proyecto de Celibato Involuntario”, de acuerdo con información de la UBA.

“La palabra ‘incel’ intentaba describir a cualquiera, sin importar el género, que se sintiera solo, que nunca hubiera tenido relaciones sexuales y que no estuviera en una relación desde hace un buen tiempo”, explicó Alana a la cadena británica BBC en 2018.

El proyecto comenzó en Toronto, Canadá, como un portal de internet dirigido a personas a quienes les resultaba difícil establecer relaciones amorosas.

Alana lo describió como un “lugar amigable” donde publicaba artículos. Con el tiempo, el sitio se convirtió en un foro donde hombres y mujeres compartían experiencias sobre la soledad y hablaban abiertamente de sus dificultades para conocer a alguien.

Sin embargo, años después, la propia creadora del concepto expresó arrepentimiento por haber impulsado el proyecto. Según su perspectiva, posteriormente, el término fue apropiado por comunidades en línea donde algunos hombres culpan a las mujeres de sus problemas personales.

El término tomó un giro cuando en 2015,cuando conoció el caso de Elliot Rodger, un joven de 22 años que asesinó a seis personas en California antes de suicidarse.

Antes del ataque, Rodger había difundido un documento de 141 páginas en el que expresaba un profundo desprecio hacia las mujeres, alimentado por la frustración que le provocaba su virginidad.

Con el tiempo, algunos miembros de la comunidad incel lo llegaron a considerar un “héroe”. El sentimiento de culpa de la creadora del término aumentó nuevamente en 2018, cuando Alek Minassian, responsable de un ataque en Toronto, escribió en Facebook: “La rebelión incel ya ha comenzado… ¡Saluden todos al Caballero Supremo Elliot Rodger!”.

¿Cuál es el comportamiento de la comunidad incel?

Como señala EBSCO, proveedor de bases de datos de investigación, esta comunidad ha formado una subcultura en línea que se desarrolla principalmente en plataformas como Reddit y 4chan.

En estos espacios, sus integrantes suelen expresar opiniones controvertidas que pueden incluir misoginia y sentimientos de autocompasión.

Muchos incels culpan a las mujeres de su situación. También expresan resentimiento hacia ellas, a quienes llaman “Stacys”, y hacia los hombres que consideran convencionalmente atractivos, conocidos como “Chads”.

Este sentimiento de derecho y culpa se ha vinculado con ideologías violentas, y algunos miembros incluso llegan a justificar acciones dañinas contra quienes consideran responsables de su soledad.

Si bien existen mujeres incel que comparten sentimientos similares de exclusión, sus reacciones según dichas fuentes, suelen diferir de las de sus contrapartes masculinas, a quienes generalmente se considera más propensos a la violencia.

Varios tiroteos masivos de gran repercusión han puesto atención sobre esta comunidad, ya que algunos perpetradores se han identificado como incels o han defendido esta ideología.

¿Qué dicen los especialistas sobre el fenómeno incel?

En el texto “Fenómeno Incel: la UNAM reflexiona sobre los nuevos retos en la salud psicosocial de las juventudes”, el economista René López Pérez, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), compartió información relacionada con esta comunidad.

El especialista, quien también ha colaborado en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que, aunque el origen de estos grupos se encuentra en internet, su raíz es más profunda.

“Lo que caracteriza a estos grupos es una visión muy simplificadora del origen de su problema”, explicó.

López Pérez también detalló los conceptos de la “píldora roja” y la “píldora negra”,símbolos centrales en la narrativa de los grupos incel.

“La píldora roja hace referencia a este ‘despertar’, según estos grupos, cuando se dan cuenta de que no son aceptados por el otro sexo; mientras que la píldora negra es cuando ya aceptan que esa es la realidad y tratan de conformarse con ella”, indicó.

Sin embargo, advirtió que detrás de esta frustración existen factores sociales estructurales.

“Son chicos que han sufrido distintos tipos de discriminaciones, muchas veces por su condición económica, por su tono de piel o por no coincidir con los estándares de belleza que la sociedad considera aceptables”, explicó.

Además, subrayó que en muchos casos también presentan dificultades para socializar.

“En muchos casos también presentan dificultades para socializar, timidez o inseguridad para acercarse a otras personas, lo cual los hace más vulnerables a los discursos simplistas que circulan en las redes”, resaltó.

El especialista también alertó sobre la influencia de grupos de extrema derecha que han logrado infiltrar sus discursos en estas comunidades digitales. “Hay una clara tendencia de grupos con agendas antifeministas a ocupar esos espacios. Si quienes trabajamos por la igualdad no tenemos presencia en las redes, otros llenarán ese vacío con mensajes de odio y polarización”.

Asimismo, reflexionó sobre la necesidad de repensar las políticas de género y educación emocional dirigidas incluso a los hombres.

Una mirada desde la salud mental

Por su parte, Beatriz Martínez Romero, médica psicoanalista psicosomática por el Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática, abordó el tema desde una perspectiva médica y neuropsiquiátrica.

La especialista aclaró que la misoginia y la pertenencia a comunidades incel “no constituyen trastornos mentales”.

“La misoginia no es una enfermedad mental, es un fenómeno social, por lo tanto, no es algo que pueda ser curado con una pastilla”, afirmó.

En su exposición explicó que el sufrimiento humano no puede reducirse a una categoría clínica. “No todo sufrimiento se debe a una enfermedad psiquiátrica; hay contextos sociales que generan dolor, frustración o enojo que no se tratan con medicación, sino con transformación social”.

También detalló las diferencias entre agresión y violencia. “La agresividad puede ser un síntoma derivado de una enfermedad mental y suele ser defensiva; en cambio, la violencia es un fenómeno social cuyo motivo es el poder, ya sea político, económico o de cualquier otra naturaleza”.

Asimismo, enfatizó la importancia del pensamiento crítico en el desarrollo de la salud mental.

“El pensamiento crítico no es innato, es una habilidad que se aprende y que la sociedad debe propiciar. Si no se desarrolla, las explicaciones simplistas y los discursos de odio se vuelven más fáciles de creer”, dijo la especialista.

Sobre el impacto de las emociones, agregó: “No nacemos sabiendo gestionar las emociones, la regulación emocional es una habilidad que se aprende. Saber tolerar el rechazo, la frustración y la diferencia son competencias esenciales de la salud mental. No porque sienta enojo debo responder con violencia”.

Por último, enfatizó que la prevención de estos fenómenos no debe centrarse únicamente en la censura o la medicalización.

Tiroteo en Michoacán no ha sido el único relacionado con la comunidad incel en México

El 22 de septiembre de 2025, en la Ciudad de México, surgió el caso de Lex Ashton, de 19 años, quien ingresó al CCH Sur encapuchado y armado con un cuchillo.

Atacó y asesinó al alumno Jesús Israel Hernández Chávez, de 16 años, y lesionó a un trabajador de 65 años del plantel. En su huida, cayó desde un tercer piso y, tras su recuperación, fue detenido por las autoridades.

Trascendió que pertenecía a la comunidad incel y, además de que publicó sus intenciones de cometer un asesinato en chats grupales, donde recibió apoyo por otros integrantes, al momento del ataque, se encontraba en un episodio de depresión.

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